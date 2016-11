Ga bo obujena romanca spet izstrelila na odre?

Sedem let je minilo, odkar sta George Michael in Kenny Goss po trinajstih letih ljubezni zakorakala po ločenih poteh. In pet let, odkar je glasbenik svetu priznal, da s Kennyjem sicer nista več skupaj, a da je to moški, ki ga neizmerno ljubi. Moški, ki je v njegovo življenje vnesel neizmerno srečo, a tudi grozljivo bolečino. A čeprav je Michael tedaj izgubil ljubezen svojega življenja, se ni vdal popolni osami, ampak naj bi se, vsaj še pred enim letom, videval s Fadijem Fawazom, frizerjem slavnih. Toda resnične ljubezni človek ne pozabi in delček pevčevega srca je še vedno utripal za Kennyja. Tiho hrepenenje bo zdaj morda uslišano, saj naj bi zvezdnik in nekdanji ljubimec znova vse več časa prebijala v družbi drug drugega. Še več, nikoli ugasla iskrica ljubezni naj bi počasi spet vnemala žgoči plamen strasti.



Minula leta dobitniku grammyjev niso bila naklonjena. Vsake toliko mu jo je pošteno zagodlo zdravje, vdal pa se je tudi nekdanji drogeraški razvadi, zaradi katere je še lani pristal med zidovi rehabilitacijske klinike za bogate, tik ob Züriškem jezeru. A to je bilo lani, v glasbenikovem življenju naj bi vnovič začelo sijati sonce. »George in Kenny spet prebijata čas skupaj, vedno več. Nad čemer so navdušeni tudi Michaelovi prijatelji, saj jih je že pošteno skrbelo zanj. V zadnjem času je namreč preživljal res mračna obdobja, sploh od razhoda s Kennyjem. Ko je bil še z njim, je imel, naj je bilo še tako hudo, vsaj nekaj lepega, česar se je lahko oprijel. Kajti čeprav njuna ljubezen nikoli ni bila mirna plovba, je bil Kenny ljubezen njegovega življenja,« je povedal vir in pridal, da so zvezdnikovi prijatelji zdaj, ko nekdanja ljubimca spet počasi vleče skupaj, navdušeni nad morebitnim razpletom. »To je vsekakor izvrstna vest za Michaela. Če bo vse potekalo tako, kot si želi, bo morda celo spet začel osvajati glasbeno sceno. Želel se je znova posvetiti glasbi, vendar še ni bil pripravljen na resnično vrnitev na odre in v snemalne studie. Vsakokrat, ko je to poizkušal, se je kaj zapletlo in mu je spodletelo. A zdaj, ko je v njegovo življenje spet vkorakal Kenny, se je Michael notranje umiril. Spet je srečen. In morda mu bo uspela velika vrnitev v glasbeno industrijo.«