Franci niso potujoča muzejska razstava

V soboto, 22. oktobra, bo v ljubljanskem Kinu Šiška nastopila legendarna skupina Lačni Franz z glasbenima gostoma Magnificom in karizmatično Melee (Werefox). Za ogrevanje bo poskrbela mlada zasedba Kalaia iz Kamnika. Skupina Lačni Franz prihaja v prestolnico v odlični kondiciji, za njimi je uspešna serija klubskih koncertov in predstavitev nove plošče Ladja norcev, ki je izšla tudi za hrvaški trg pod naslovom Svako dobro (Croatia records). Zoran Predin je zadnje tedne preživel med Zagrebom in Beogradom, kjer je opravil vrsto intervjujev in ni prikrival zadovoljstva nad navdušenim odzivom tamkajšnjih medijev. Dan pred nastopom v Kinu Šiška bo Lačni Franz igral pred občinstvom zagrebške Tvornice Kulture z gostoma Miletom Kekinom (Hladno Pivo) in Maksom Jurčićem (Ljetno Kino, Film) ter predskupino Lika Kolorado.



V nasprotju s klasičnim obujanjem glasbenih skupin, ki so pred desetletji krojile glasbeno sceno in so še vedno sposobne privabiti nekdanje oboževalce, se Lačni Franz ne vrača v stari postavi z aranžmajsko prirejenimi skladbami, ki bi jih ostareli prsti še zmogli. Nasprotno, prihaja v udarni mladi postavi s kitaristom Tinetom Časom, basistom in studijskim producentom Anejem Kočevarjem, bobnarjem Luko Čadežem in klaviaturistom Boštjanom Artičkom. Gre za skupino že uveljavljenih in izkušenih mladih glasbenikov, ki ne nastopajo kot zgolj najeti izvajalci, temveč so enakovredni del zasedbe, vsak prinaša svoj svež in sodoben pristop h glasbi ter mojstrstvo na inštrumentu. Seštevek sta ustvarjalni nemir in svojeglavost, mešanica všečnega, brutalnega in iskrenega, ki je krasila že prvotno štajersko postavo na začetku osemdesetih. O tem smo se lahko prepričali konec februarja, ko so nastopili v mariborskem klubu Satchmo in se jim je na odru pridružil Oto Rimele, prvotni kitarist. Prav zaradi tega pristopa Lačni Franz ostaja organska skupina, in ne nekakšen cover band ali potujoča muzejska razstava. Očitno je, da je glasbeni kolektiv, ki ima veliko povedati, je v vzponu in ne skriva svojih ambicij po delovanju tudi za mejami Slovenije. Zgovoren je zapis iz hrvaškega dnevnika Slobodna Dalmacija, v katerem se novinar sprašuje, ali bo lahko album Svako dobro sodeloval v konkurenci za nagrado porin, kot bi si zaslužil.



Lačni Franz je od nekdaj skupina, ki jo je bilo treba doživeti v živo, zato bo koncert v Kinu Šiška odlična priložnost za nepozabno glasbeno druženje. Posebej velja omeniti neverjetno prezenco Zorana Predina, ki navdušuje z energijo in obvladanjem odra. Njegov vokal ostaja močan in prodoren. Aktualni program njihovih nastopov vključuje ponarodele skladbe, kot so Praslovan, Čakaj me, Ne mi dihat za ovratnik, Zadnja večerja, Zdravljica ali Zarjavele trobente, ter skladbe z nove plošče, istoimensko Ladja norcev, Naš novi bog, Naj zadnji ugasne luč, Cmokfehtar in druge. V soboto bodo na svoj račun prišli tako stari ljubitelji Lačnega Franza kot tudi predstavniki mlajše generacije, ki so jih doslej poznali le po imenu in glasbenih posnetkih.