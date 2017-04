FOTO in VIDEO: Začarani Werner z adutom v rokavu

Skladba Tam nekje je zdaj dobila tudi vizualno noto. Pravljična princesa, Werner, klapa Lavanda in dvorec Štatenberg na robu Haloz: še ena srce parajoča videozgodba Wernerja. Znova izdana duša, ki išče tolažbo in obliž za boleče srce, je na kožo pisana Slovencem in Wernerju. V videospotu pokaže vsa čustva in bolečino, ki jo izkuša.

Adut v rokavu

Werner je navdušen nad tem, kako so skladbo Tam nekje sprejeli poslušalci: »Pesem smo premierno izvedli na mojem koncertu z dobrodelno noto za otroke v Logatcu in jo trikrat zaporedoma ponovili. Ljudje so jo v trenutku posvojili. Takoj smo vedeli, da imamo velikega aduta v rokavu.«



Kaj bo šele, ko bo Slovenija zagledala videospot za melodijo, ki je nastala pred letom dni: »Potem je čakala in čakala na pravi trenutek in na 35 metrih pod vodo, kjer sem pesem lani napisal, sva oba z Andrejo pred dobrima dvema mesecema začutila, da je zdaj trenutek, da pesem zagleda luč sveta,« navdušeno razlaga avtor in pevec.

Pravljična princesa

Da bo skladba hit, ne dvomi, saj je besedilo zanjo napisal Drago Horvat, že pisec pesmi Ne gane me, ki je v preteklosti ganila marsikatero srce. Morda tudi zaradi klape Lavanda, ki daje še dodaten čustven naboj. Da o videu ne govorimo! Werner je vzhičen: »Za snemanje spota smo izbrali za Andrejo in zame enega najlepših možnih lokacij v Sloveniji: dvorec Štatenberg. Prvič sem bil v dvorcu pred dvema letoma. Ta pravljičnost in čarobnost sta, kar smo potrebovali za ta spot. V spotu je to pravljičnost in izgubljeno ljubezen izjemno odigrala naša Patricija, hči Aleksandre Popovič, ki je poskrbela tudi za poslikave obraza.«

»Duša je izdana in boleča, v srcu peče rana, krvaveča. Ljubiti več ne morem niti nočem, vse dokler bolečino ne izjočem,« prepeva.