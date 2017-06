FOTO: Štiriletnik in stoletni klavir – zmagovalna kombinacija

Umetnost, znanost, kultura – Jureta Goručana, tega neverjetno prisrčnega fanta, ki se ga redko še ulovi v domačem Seničnem, naselju med Tržičem in Golnikom, zanima veliko stvari. Več kot desetletje je že v Kölnu. »V središču moje pozornosti je vedno znova klavir,« prizna 25-letnik, ki je za niz črno-belih tipk sedel pri štirih letih.



Župnik Pavle Juhant je bil njegov krstni boter. »V Tunjicah, kjer sem maševal, je v cerkvi pri nekaj več kot štirih letih sam zaigral Sveto noč pri polnočnici. V desetih minutah se je je naučil. Le melodijo je poslušal. Zaslutil sem, da imam pred seboj izjemnega fantiča s talentom, ki se ga res redko najde. Napel sem vse sile in mu čez čas pripeljal domov klavir. Bil je sicer star, rabljen, a zanj nadvse primeren za prvo spoznavanje glasbenih tehnik.« Njuna skupna pot se je nadaljevala, še danes sta trdno povezana.



Spravljal jih je ob pamet



Mladi pianist ima nenavadno življenjsko pot. »Kot samouk sem začel doma, s klavirjem, starim prek sto let,« se spominja Goručan. »Nihče doma ni poslušal klasične glasbe, sam sem jo našel, ko sem vrtel gumb na radijskem sprejemniku. Gledal sem risane filme in si zapomnil melodijo v njih. Potem sem jo igral toliko časa, dokler nisem dosegel popolnosti v izvedbi.« Mami Jasna ga je pripeljala v glasbeno šolo v Tržiču in se ob vpisu zlagala, da je njen sin leto starejši. »Drugače me sploh ne bi vzeli v glasbeno šolo. Vedno sem bil malce drugačen otrok. Pogosto sem rajši ostajal doma in igral klavir, kot se potikal okoli s prijatelji in sošolci,« pravi Jure in se nasmehne: »Svojo ljubečo družino, prijatelje in mentorje sem spravljal ob pamet. Zelo sem jim hvaležen, ker še dandanes prenašajo mojo nekonvencionalnost.«



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«