FOTO: Skupaj zapeli za otroke

Z roko v roki je Tomiju Megliču in Tomislavi Jovanoviću - Tokcu uspelo spraviti publiko na noge. Foto: Mediaspeed.net

Zveza prijateljev mladine Slovenije je na pobudo otrok iz pevskega zbora OŠ Nove Jarše, ki jih bolje poznamo kot Rock mulčke, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pripravila dobrodelni koncert Otroci za otroke. Z mladimi pevci je nastopila tudi vrsta vidnih slovenskih glasbenikov, med njimi Severa Gjurin, ki jo je za klavirjem spremljal njen brat Gal, Tomi Meglič iz skupine Siddharta in Tomislav Jovanović - Tokac, pevec skupine Dan D.



Hit večera je postala združitev pesmi obeh omenjenih skupin, Malih rok in Vode, ki je občinstvo v dvorani spravila na noge. Svoj glas je otrokom v stiski posodila tudi 15-letna Ula Ložar, ki je Slovenijo predstavljala na Mladinski pesmi Evrovizije leta 2014. Prireditev sta povezovala igralka Lara Jankovič in voditelj Seku M. Conde. Med gledalci je bilo opaziti precej znanih obrazov, tudi ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. Ves izkupiček od prodanih vstopnic koncerta je bil namenjen podpori humanitarne akcije Pomežik soncu.