FOTO: S frajtonarico za  seboj pustil vso konkurenco

RIBNICA NA POHORJU – Slovenci smo lahko upravičeno ponosni na naše harmonikarje, ki posegajo po najvišjih nagradah v tujini. Med najuspešnejše se je pred dnevi vpisal tudi 16-letni Anže Krevh iz Zgornjega Lehna na Pohorju, ki je osvojil naslov svetovnega mladinskega prvaka v igranju na diatonično harmoniko. Tekmovanje je potekalo v kraju Ausservillgraten na Tirolskem in pod okriljem avstrijske harmonikarske zveze ter budnim očesom ter izostrenimi ušesi sodnikov, harmonikarskih virtuozov. Harmonikar Anže Krevh je že nekaj let opozarjal nase. Že predlani je osvojil naslov absolutnega državnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko za pokal Cyrilla Demiana, lani pa je na 22. evropskem prvenstvu postal absolutni evropski prvak. Še prej je osvojil zlato priznanje na tekmovanju za pokal Slavka Avsenika, prav tako je zmagal v finalu Pohorske cokle ter prejel nagrado Velike Planine. Največji uspeh doslej pa je dosegel pred dnevi, zato so mu domačini v Ribnici na Pohorju pripravili sprejem in tako počastili svojega junaka. Ker je uspehe nizal že zadnjih nekaj let, naslov zanj in njegovega mentorja Manuela Šavrona ni bil presenečenje. Je pa češnja na torti, ki jo je Anže še kako vesel.



Pripravljal se je eno leto



»Na svetovno prvenstvo sem se začel aktivno pripravljati že predlani, po osvojenem naslovu absolutnega državnega prvaka, ki ga je organizirala Zveza diatonične harmonike Slovenije (ZDHS) pod vodstvom predsednika Jerneja Brileja. Takrat je bil moj mentor še Robert Goter, potem pa sem se začel učiti harmoniko pri Manuelu Šavronu v glasbeni šoli Limex v Avstriji. Že lani sva se pripravljala tudi za evropsko prvenstvo v Italiji, kjer sem osvojil naslov absolutnega evropskega prvaka, kar je bil velik dosežek, ki so se ga veselili tudi moji domači in mi ob prihodu domov priredili sprejem,« nam je zaupal Anže, dijak drugega letnika Tehniškega šolskega centra Maribor.



Za letošnje svetovno prvenstvo mu je mentor sestavil posebno zahteven in težak repertoar, na tekmovanje pa sta se pripravljala vse leto. »Večinoma sem vadil pri mentorju, nekaj tudi v domači glasbeni sobi, in to vse do 25. maja, ko sva se odpravila na avstrijsko Tirolsko. Tekmovanje se je minuli petek začelo že v zgodnjih jutranjih urah,« nam je povedal Anže, ki je bil prvi na vrsti, kar je bilo zanj zelo obremenjujoče. Tekmovalce je ocenjevalo osem strogih sodnikov iz Avstrije, Nemčije, Italije Švice, Slovenije in Nizozemske. Anže je imel po nastopu dober občutek, ki očitno ni bil varljiv, saj so mu na koncu tudi sodniki podelili naziv mladinskega svetovnega prvaka.



Vsi naši med desetimi



Pri izvedbi svetovnega prvenstva v igranju na diatonično harmonika je letos prvič sodeloval tudi naš ZDHS. Med osmimi mednarodnimi člani komisije sta bila kot predstavnika ZDHS tudi naša harmonikarska virtuoza in mentorja Toni Sotošek in Klemen Rošer, ki sta na tekmovanje pripeljala tudi svoje učence.



Poleg Anžeta sta izjemen uspeh dosegla še Marko Gostenčnik in Dejan Pečnik, oba učenca Glasbene šole Klemna Rošerja: Gostenčnik je osvojil naslov svetovnega podprvaka v starostni kategoriji senior, Pečnik pa je mladinski svetovni podprvak. Slovenijo so zastopali še Timotej Fortin, ki je zasedel peto, in Blaž Potočnik, ki je v mladinski kategoriji zasedel sedmo mesto, oba sta Rošerjeva učenca.



Toni Sotošek je vesel uspeha varovanca Žana Kostanjevca, ki je v mladinski kategoriji zasedel deseto mesto, mentor Robert Goter pa uspehov varovancev Žige Žlebnika, ki je v mladinski kategoriji zasedel deveto mesto, Jaka Plevnik četrto, prav tako je na četrtem mestu pristal njegov Gregor Sevčnikar v kategoriji senior. Klemen Gungl, učenec Primoža Zvira, je bil v mladinski kategoriji osmi. Vsi naši so bili v mladinski kategoriji med najboljšimi desetimi. »Zame osebno je bila velika čast, da so me organizatorji povabili med člane komisije. To pomeni, da me spremljajo in mi tudi zaupajo. Je bilo pa tekmovanje za učence precej naporno, saj je trajalo ves dan, vsakdo se je moral predstaviti s 15-minutnim igranim programom. Ocenjevali smo tehnično, dinamično in ritmično izvedbo skladb in tudi primernost izbora skladb, ki so morale biti karakterno čim bolj raznolike. Seveda pa nismo smeli ocenjevati svojih učencev, prav tako sta se pri vsakem tekmovalcu najvišja in najnižja ocena izničili, iz preostalih ocen pa se je izračunalo povprečje,« nam je razložil Klemen Rošer, ki je seveda zelo vesel tudi uspeha svojih dveh učencev, ki sta vsak v svoji kategoriji postala svetovna podprvaka.