FOTO: Razkrivamo glasbenika, zaslužnega za zmago dueta WildArt

Že nekaj časa je znano, da je duet WildArt, ki ga sestavljata mlada glasbenika Timotej in Lenart, zmagovalec šeste sezone šova Slovenija ima talent. A zmaga nikakor ni bila samoumevna. Poleg naporne vadbe in velikih odrekanj je bil potreben tudi nekdo, ki je s svojimi glasbenimi izkušnjami bedel nad mladeničema. Na pomoč jima je zato priskočil Bojan Zupančič, učitelj saksofona na Glasbeni šoli Idrija, sicer pa jazz saksofonist mlajše slovenske generacije. Spomnili se ga boste iz zasedb Glam in Xequtifz ter po sodelovanju z glasbenimi imeni, kot so Magnifico, Leeloojamais, Trkaj, Zlatko, Alenka Godec, The Fool Cool Orchestra, Big Band Krško, Big Band Cerknica ...

»Ko je mlademu duetu žirant Lado Bizovičar dodelil zlati gumb, so me iz Pop TV poklicali, da zanju potrebujejo mentorja, da jima naredi aranžma in z njima zvadi polfinalno točko. Izziv sem seveda sprejel in se lotil aranžmaja Adeline uspešnice Rolling in the Deep ter ji za nameček dodal še kahon (cajon – boben v obliki škatle ki izhaja iz Peruja, op. p.). Ko sta se fanta uvrstila v finale, sem za finalno oddajo naredil miks dveh skladb. To sta bili uspešnici skupine Queen The Show Must Go On in Smooth Criminal Michaela Jacksona,« nam je zaupal Bojan.

Očitno je delovalo, saj sta fanta prepričala žirijo, predvsem pa gledalce, in zmagala.