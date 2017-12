FOTO: Po 10 letih ponovna združitev eminentnih slovenskih glasbenikov

V mesecu februarju bodo v Unionski dvorani koncerti največjih imen svetovne klasične glasbe in eminentnih slovenskih izvajalcev, ki bodo po 10 letih ponovno skupaj stopili na glasbeni oder.

Velika vrnitev

New Swing Quartet se po 10 letih vrača na glasbene odre z gala koncertom, na katerem bodo očarali z izvedbami njihovih najlepših uspešnic. Kvartet vestno poustvarja tradicijo črnskega spirituala in gospela ter pesmi iz cerkva ameriškega juga, začinjeno z nekoliko sodobnejšim pridihom. Kvartet je gospel glasbo na svojih številnih gostovanjih prenesel na odre po vsem svetu in se uvrstil med vodilne gospel zasedbe, dosegel je svetovni sloves in status ene najboljših gospel skupin. Bogata diskografija obsega 46 izdaj na različnih nosilcih zvoka, tako studijske kot koncertne posnetke, posebno zanimanje pa so požele tudi njihove božične plošče. V svoji dolgoletni karieri so gostovali po vsem svetu, odpeli več kot 200 koncertov po evropskih in azijskih državah, izvedli številna gostovanja v cerkvah in dvoranah ameriškega juga ZDA ter redne turneje po zahodni in vzhodni Evropi. Peli so v koncertnih dvoranah v vseh največjih evropskih mestih, sodelovali na jazz festivalih ter imeli koncerte in nastope po največjih evropskih televizijskih in radijskih hišah. Delo kvarteta krasijo tudi številne nagrade in priznanja tako doma kot v tujini.

Trije prestižni koncertni večeri:

10. februar 2018 – Nigel Kennedy, Unionska dvorana – violinistični virtuoz, ki je premaknil meje žanra klasične glasbe in še danes s svojimi albumi ostaja najbolje prodajani violinist vseh časov.

12. februar 2018 – New Swing Quartet, Unionska dvorana – ponovna združitev eminentnih slovenskih izvajalcev z več kot 50-letno profesionalno kariero na ekskluzivnem koncertu Zimskega festivala.

14. februar 2018 – Ramon Vargas, Unionska dvorana – eden najboljših in najbolj iskanih tenoristov 21. stoletja, ki bo svoj koncert opernih arij uprizoril skupaj s simfoniki RTV SLO in sopranistko Elviro Hasanagić. Dirigent: Facudno Agudi (Argentina).

Priznani angleški violinist Nigel Kennedy je klasično glasbo približal množicam in postal mednarodni superzvezdnik in še danes s svojimi albumi ostaja najbolje prodajani violinist vseh časov. Nekonformistični umetnik je poznan po svojih unikatnih nastopih na katerih se rad približa občinstvu, odstrani kravato in suknjič, nekoč pa je celo prekinil enega svojih koncertov zaradi ogleda nogometne tekme svojega priljubljenega moštva v veliko veselje občinstva, ki so si skupaj s priljubljenim violinistom ogledali konec tekme na velikem platnu. Violinistični virtuoz je svoje nastope popeljal iz klasičnih okvirov in premaknil meje žanra klasične glasbe.

Mehiški operni zvezdnik Ramon Vargas si je od svojega opernega debija v zgodnjih devetdesetih ustvaril renome enega najboljših in najbolj iskanih tenoristov 21. stoletja. Med svetovno priznane operne pevce ga je izstrelil debi na odru Metropolitanske opere v New Yorku, ko je Ramon Vargas nastopil kot zamenjava priljubljenega Luciana Pavarottija. Svetovno priznan po svojem ekspresivnem petju je dosegel svetovni uspeh na odrih najprestižnejših svetovnih opernih ustanov in odpel več kot 50 vlog v Milanski Scali, Kraljevi operi v Londonu, Metropolitanski operi v New Yorku in dunajski državni operi. Ob Vargasu bo nastopila še sopranistka Elvira Hasanagić. Svoj koncert opernih arij bo uprizoril skupaj s simfoniki RTV SLO, dirigent bo Facudno Agudi iz Argentine.