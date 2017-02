FOTO: Nastopila zastonj,  a super zaslužila

Lady Gaga je še ena od zvezdnikov zabavne glasbe, ki so dokazali, da spektakularni nastop na superbowlu, velikem finalu ameriškega nogometa, pomeni odličen zaslužek, čeprav za sam nastop ni bila plačana; liga NFL je krila le »stroške produkcije«. V nedeljo, na dan nastopa med odmorom, ki si ga je samo v ZDA ogledalo več kot sto milijonov televizijskih gledalcev, je digitalna prodaja njenih albumov in pesmi zrasla za 1000 odstotkov od dneva prej.



Ameriška pevka je tako v enem samem dnevu po spletu prodala več kot 23.000 albumov in čez 125.000 posameznih pesmi v digitalni obliki. Največkrat prenesena je bila uspešnica Million Reasons z njenega zadnjega albuma Joanne, ki je v nedeljo dosegla kar 45.000 prenosov (tisoč več kot na dan izdaje singla), odlično pa so se prodajale tudi Born This Way, Bad Romance in Poker Face. Glasbeni pretočni servis Vevo je sporočil, da je njen videokatalog v nedeljo zaznal kar 4,7 milijona ogledov uporabnikov z vsega sveta, samo posnetek njenega nastopa na superbowlu pa sta si prek Veva znova ogledala še dva milijona ljudi. Dejansko je Lady Gaga samo v nedeljo prodala petkrat več albumov in pesmi v digitalni obliki kakor prej v celotnem tednu.



Nastop med polčasom na superbowlu se je že doslej pokazal za zelo dobičkonosnega. Tako kot Lady Gaga so brez (formalnega) honorarja v zadnjih letih nastopili tudi britanska skupina Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars in Katy Perry. Digitalna prodaja se je Beyoncé po nastopu povečala za 92 odstotkov, Brunu Marsu za 59, Coldplay pa so z ameriške lestvice najbolje prodajanih albumov Billboard 200 zlezli s 16. na 4. mesto. Tudi posebni gostje, kot sta Missy Elliott in Lenny Kravitz, ki sta pred dvema letoma nastopila s Katy Perry, sta doživela okrepljeno prodajo svojih albumov in pesmi.



Odmor med najbolj gledano tekmo na ameriških tleh (kjer velike korporacije za 30-sekundni televizijski oglas plačajo po pet milijonov dolarjev) je tako vabljiv za promocijo glasbenikov, da se je pred leti že govorilo, da bo NFL začel zaračunavati glasbenikom za nastop.



Lady Gaga je uspešni nastop na superbowlu pospremila še z napovedjo nove svetovne turneje, ki se bo začela 1. avgusta in med katero bo polnila stadione v 48 krajih v Severni Ameriki, Evropi in Braziliji. Hudega ji ne bo: po podatkih agencije Pollstar na koncert v povprečju zasluži po 1,3 milijona dolarjev.