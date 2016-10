FOTO: Modrijani so poskrbeli za pravi spektakel

Svoje veščine so pokazali številni plesalci in plesalke. Foto: Voranc Vogel / Delo

Skozi svetopisemsko zgodbo o stvarjenju sveta so nas letos Modrijani na svoji Noči popeljali ob spektaklu, s katerim bi se ponašal vsak veliki evropski oder. Kot so napovedovali in obljubili, je bila letošnja Noč povsem drugačna od preteklih, a znova navdušujoča kot vse doslej.

Prek videoposnetka so spregovorili predsednik Slovenije Borut Pahor in vrhunski slovenski športniki Anže Kopitar, Iztok Čop, Dejan Zavec, Tina Trstenjak in Tim Gajser. »Slovence nas v dobrem najbolj povežeta glasba in šport,« je po prvem večeru dejal pevec Modrijanov Blaž Švab.

Prava paša za oči

Na odru so se ob Modrijanih zvrstili slovenski pevci vseh generacij in raznolikih zvrsti od Alfija Nipiča do Nine Pušlar, vrhunski instrumentalisti, najboljši slovenski glasbeni sestavi in celo živali. Glasbene točke je spremljalo tristo plesalcev, kar dvesto poročenih Slovencev je na odru zaplesalo v poročnih oblačilih. Oder je bil prava paša za oči. Z vodometi in vodnimi površinami, na katerih so plesali, dežjem, ki je padal med glasbenimi točkami, z ledenim plesnim podijem za vrhunsko umetnostno drsalko Dašo Grm.

Ta teden bodo Nedeljske novice, ki bodo na prodajnih mestih že od sobote, posvečene Modrijanom. Če želite o Noči Modrijanov prebrati in izvedeti več, nas berite že v soboto.

Za izvedbo Noči Modrijanov je skrbelo petnajst produkcijskih ekip oziroma okrog 130 ljudi z režiserjem Marjanom Kučejem, s producentom Smiljanom Greifom in z glasbenim producentom Martinom Juhartom. Avtorji prireditve so Modrijani, ki so poskrbeli tudi za scenarij. Na prireditev so se pripravljali dve leti, od zadnje Noči Modrijanov.

Naporne vaje

Modrijan Franjo Oset je o prireditvi povedal: »Zadnjih petdeset dni smo vadili, vadili … Skoraj vsak dan po več ur, tudi po dvanajst. Vmes pa se je rodil še moj sin Gabriel.« »Bilo je res dokaj naporno. A na srečo je bilo tudi zelo zabavno, saj smo se pol časa napornih vaj tudi presmejali,« je dodal Modrijan Peter Oset.