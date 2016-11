FOTO: Ko vrata odpre vzornik

Prav poseben, ganljiv dogodek se je nedavno zgodil na Koroškem, njegov režiser pa je bil Matjaž Končan, član skupine Čuki. Ta je svojega očeta Francija, ki je tudi muzikant – vse življenje z igranjem na harmoniko in klaviature razveseljuje ljudi –, za rojstni dan presenetil tako, da ga je peljal k Francu Šegovcu, ki je že vse življenje njegov največji vzornik.



Presenečenje je uspelo



Muzikantje so po navadi tisti, ki jih običajni ljudje obožujejo. A tudi oni imajo svoje idole, ki si jih želijo spoznati, pa za to včasih ni priložnosti. Eden tistih, ki so marsikateremu glasbeniku za vzor, je Franc Šegovc, vodja Štirih kovačev, ki so trenutno najstarejši še delujoči ansambel. Vse življenje ga je občudoval tudi Vrhničan Franc Končan.



Letos je praznoval 75. rojstni dan in Matjaž je razmišljal, kaj neki naj mu podari. Potem pa se je domislil zelo izvirne ideje. Peljal ga je na Koroško, k Hermini in Francu Šegovcu. A seveda oče za to ni vedel nič. »Kar dobro sem moral vse skupaj zrežirati, da ni česa posumil. Pod pretvezo, da grem nekaj iskat na Koroško, sem oba z mamo Olgo prepričal, da sta šla z menoj in odpeljali smo se proti Slovenj Gradcu. Ustavil sem pred hišo Šegovčevih, in ko je vrata odprl sam Franc Šegovc, oče kar ni mogel verjeti očem. Najprej je bil čisto tiho, potem je le dojel, kdo stoji pred njim. Presenečenje je popolnoma uspelo,« nam je razkril Matjaž.



Hermina in Franc pa sta se izkazala za izvrstna gostitelja, saj sta Končanove najprej pogostila s kavo in kremnimi rezinami, zatem pa jih odpeljala na kosilo na kmečki turizem, kjer je bilo priložnosti za kramljanje o glasbi na pretek. »Oče je bil res zelo vesel in zdaj vsakomur, ki mu pride na pot, ponosno kaže fotografijo,« je vesel Matjaž. Razkril nam je še, da je tudi njegov oče odraščal ob očetu, ki je igral harmoniko, kar pomeni, da je pri Končanovih glasba že dolgo v družini.



Bombon za vsako pesem



»Oče se je začel učiti diatonično harmoniko, ko je imel 15 let, pri 18 letih pa je kupil prvo klavirsko harmoniko. Bil je samouk in je igral melodije, ki so se mu vtisnile v spomin in si jih je požvižgaval ob poslušanju oddaje Četrtkov večer na Radiu Slovenija. Ker radiev takrat ni bilo veliko, ga je hodil poslušat na vas, kjer je bil takrat en sam radijski sprejemnik. Njegov brat Janez, čevljar, ki je prihajal domov le ob koncih tedna, pa mu je vedno prinesel kakšen bombon, če se je naučil katero novo skladbo,« odstira očetovo življenjsko zgodbo Matjaž.



Oče je ustanovil svoj ansambel, v katerem sta igrala še stric Jože trobento, bratranec Janez pa klarinet. Največ so igrali na ohcetih pa tudi drugih slavjih, preigravali pa skladbe Zadovoljnih Kranjcev, tudi Slakove in Avsenikove, najraje pa viže Štirih kovačev. »Še zdaj radi kakšno zaigrajo skupaj. Pred slabimi 20 leti pa sem jaz očeta naučil igrati bariton in zdaj zelo rad zaigra tudi z mano,« je ponosen Matjaž, ki je vzel očetovo harmoniko prvič v roke pri 12 letih. Nekaj časa ga je učil igrati kar oče, potem pa je znanje nabiral pri pokojnem Niku Zajcu.



»Sem pa tudi jaz začel igrati na ohcetih pri 16 letih in sem imel že svoj ansambel. Po vrnitvi iz vojske sem se pridružil Čukom, kamor me je zvabil Jože Potrebuješ, ki je moj sorodnik,« še razkriva Matjaž. Jože je namreč njegov bratranec. Od takrat je šla pot Čukov samo navzgor, saj so po dveh letih, to je bilo leta 2000, kar premočno zmagali na festivalu Polka in valček s pesmijo Kraljestvo naše sreče. Matjaž pa ne pozabi dodati, da je tudi njegova mama Olga odlična pevka, ki je dolga leta pela v dekliškem zboru, nato pa v številnih drugih, tudi v oktetu Raskovec, poje pa tudi očetov brat. Pri Končanovih je zato vedno veselo. Muzikanti (od leve) Hermina in Franc Šegovc (Štirje kovači) ter Franci in njegov sin Matjaž Končan, sicer član skupine Čuki.