FOTO: To je brhka Slovenka, ki je obnorela hrvaške zvezdnike

Slovenska lepotica Kristina Mišović, sicer pevka, igralka in plesalka, je glavna zvezda novega videospota uspešne hrvaške zasedbe Kumovi. Brhka Slovenka je v spotu Često trijezan odigrala glavno vlogo jezne žene.

Kumovi pravijo, da je besedilo skladbe namenjeno vsem žurerjem, ki radi popijejo kakšen kozarček več.

Članom zasedbe pa so očitno všeč tudi Slovenke, saj s komplimenti na njihov račun ne skoparijo. Kristina naj bi celo dobila več ženitnih ponudb, v spotu pa so se zanjo celo stepli. »Mi smo prijatelji in si vse delimo, ne moreš pa deliti tako lepega dekleta. Naš pretep je bil bolj za šalo kot zares, čeprav se nihče od nas štirih ne bi branil takšnega dekleta kot je Kristina. Zdaj se koncertov v Sloveniji še toliko bolj veselimo.« so v šali za konec dodali Kumovi.