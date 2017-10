FOTO: Genocid nad slovensko glasbo?

Podatek, da slovenski Sazas (Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije) nakaže največ denarja z računa izvedenih tujih del v Sloveniji prav na Hrvaško, še zdaleč ni nepomemben. Je še kako zgovoren. Slovenski glasbeniki so že pred časom na glas opozarjali, da se je slovenska glasba znašla med kladivom in nakovalom lastne neprepoznavnosti. Zdaj je še huje.

»In kako si spet pridobiti zaupanje slovenskih poslušalcev? Mogoče nam pomaga masaža prsi, članki o povešenih prsih, mogoče razne afere, velike prsi in nič pevskega znanja ipd. Tega ne obsojam, ampak pozdravljam, če je seveda v mejah normale, lahko tudi malce duhovito in škandalozno, saj se o tem govori več kot o glasbi. Sicer pa Slovenci znamo ustvarjati dobro glasbo in lahko rečemo, da jo posluša vedno več Slovencev. Legende, kot so Slavko Avsenik, Oto Pestner, skupina Pepel in kri, še vedno živijo. In kdaj se bomo naučili to glasbo spoštovati? Verjetno bo moralo za to preteči še veliko vode. Samo poglejte Evrovizijo: Hrvatom, Bosancem in Srbom vedno poklonimo največ točk, pa nam jih oni nikoli ne vrnejo. In kako tuji (južni) glasbeniki nastopajo v Sloveniji? Preprosto!« je zapisal eden od slovenskih glasbenikov na spletnem portalu. Ni daleč od resnice.

Genocid nad slovensko glasbo?

Sedem let mineva od Prvega slovenskega glasbenega kongresa, ki se je zgodil v Cankarjevem domu. »Pomagajte ustaviti genocid nad slovensko glasbo,« je bilo eno izmed gesel, s katerimi so domače glasbenike vabili na glasbeni kongres v Cankarjev dom, kjer so predstavili svoje zahteve.

