FOTO: Dvajset let jagod in čokolade

so nedavno prav veličastno praznovali 20-letnico nepozabne uspešnice Jagode in čokolada in obletnico prvega albuma Da padeš dol. Ob tej priložnosti so na Ljubljanskem gradu za izbrano družbo izvedli dva koncerta: večernega ob 20. uri in polnočnega Midnight Show v stilu legend, kot so Elvis Presley, Tom Jones in drugi. Poleg elegantno obarvanih aranžmajev največjih uspešnic Rok'n'Band in večnih melodij Elvisa Presleyja v interpretaciji Roka Ferengje so gostje uživali v plesnem akrobatskem rock'n'rollu na odru. Nastopajoči par je zmedel celo Roka. Skladbo Jagode in čokolada sta spisala Saša Lošić (glasba) in Janez Zmazek - Žan (besedilo), morda pa ste pozabili, da se je potegovala celo za nastop na Evroviziji. Čeprav takrat ni zmagala, je ostala v srcih vseh, kar ni presenetljivo, saj je energija skupine navdušila mlado in staro. To pa je nekaj, kar se pri njih ni preveč spremenilo – še vedno nastopajo s strastjo in ljubeznijo do glasbe ter s tem prevzamejo občinstvo.

»Luštno je bilo,« nam je povedal pevec Rok Ferengja. »Ne zavedaš se, da je minilo toliko let, saj se ti ne zdi tako daleč.« Odločili so se, da naredijo tako kot včasih v tujini, ko imajo tri koncerte na isti dan. »Sicer smo si mislili, kateri norci razen nas bi prišli na koncert opolnoči. Očitno nas je veliko!« se je zasmejal. »Ne razmišljamo o tridesetletnici, običajno se res zgodi šele, ko se ustaviš, obrneš ter ugotoviš, da je za teboj že ogromno let in prigod.« Pravzaprav se včasih res zdi, da sta se postarala le skladba in album, fantje se niso. Konec koncev je večno mladostna tudi glasba 50. let prejšnjega stoletja, iz katere črpajo navdih za ustvarjanje.