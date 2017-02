FOTO: Dobil Megi in  odšel v pokoj

Pred mesecem se je sredi Vrhnike pojavil velik plakat, na katerem je bil vsem dobro znan domačin Vinko Cankar. Ne sam, na njem je bila tudi psička Megi pasme border collie, ki so jo Vinku podarili preostali trije čuki – Jože Potrebuješ, Matjaž Končan in Jernej Tozon za njegov 60. rojstni dan. Dobremu opazovalcu ni ušlo, da je na plakatu še bas kitara, obešena na klin, iz česar je bilo mogoče sklepati, da se Vinko od nje najbrž poslavlja. Fantom je namreč sporočil, da se bo februarja upokojil in v skupini ne bo več aktivno igral.



Ena vaja in prvi nastop



Desetletja igranja na človeku seveda pustijo sledi. Večinoma sicer pozitivne, kot je denimo prepoznavnost, a tudi takšne, ki jih glasbenikom ne gre zavidati. Med temi je zagotovo izgorelost. Vinko je imel za seboj več let glasbene kariere, še preden se je pridružil Čukom, ki so uradno začeli glasbeno pot leta 1988.



»Po dveh letih pavze pri nekdanjih Čukih sva klaviaturist Marjan Malovrh in jaz hotela nadaljevati glasbeno pot. Marjan je zato začel iskati kitarista. In takrat se je javil Jože Potrebuješ. Dobro se še spomnim našega prvega nastopa. Po le eni vaji ali dveh smo šli igrat za martinovo. Ker so bili vsi z nami zelo zadovoljni, smo nadaljevali,« se začetkov dobro spominja Vinko. Ko se je fantom pridružil še Marko Vozelj, se je pot do slave bliskovito povzpela. Leta 1990 so Čuki izdali prvo kaseto z naslovom Na licu bela solza, leto zatem pa še Rdečo mašno in obe sta bili prodani v zlati nakladi. Po osmih letih je skupino zapustil Malovrh, Čukom pa se je namesto njega takrat pridružil Jožetov bratranec Matjaž Končan.

