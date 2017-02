FOTO: Celjski mladinci osupnili v Berlinu

CELJE – Po uspehih naših mladih športnikov prihajajo iz knežjega mesta vesele novice o uspehih mladih pevcev. Poročajo, da so se pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega centra Celje med 1. in 5. februarjem udeležili mednarodnega tekmovanja pevskih zborov v Berlinu ‒ Fest der ChorKulturen, Grand Prix of Nations Berlin 2017.

Na tekmovanju so sodelovali zbori iz različnih držav, in sicer Argentine, Brazilije, Kitajske, Nemčije, Finske, Gruzije, Latvije, Litve, Mehike, Norveške, Rusije, Švedske, Turčije, Ukrajine in Slovenije.

Kot so zapisali, so pod vodstvom zborovodkinje Andreje Ocvirk in baritonista Boštjana Korošca pevci v kategoriji mladinskih zborov prejeli zlato diplomo in se tako nepričakovano uvrstili v Grand Prix tekmovanja, kjer so bili v zahtevni konkurenci kategorije mladinskih zborov nagrajeni s srebrno medaljo.

Tekmovanje je potekalo v čudoviti akustični dvorani Kammermusiksaal, ki se nahaja v berlinski filharmoniji.