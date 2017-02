FOTO: Bosance vrtijo na medcelinskih poletih

Številni ljubitelji glasbe imajo na koledarčku označen 4. marec, ko bo v ljubljanski Festivalni dvorani nastopila bosanska skupina Mostar Sevdah Reunion. Vrhunski inštrumentalisti so si upravičeno prislužili naziv ambasadorji sevdaha. Sevdalinke so melanholične pesmi o ljubezni, čustvih in tegobah, ki pa v izvedbi Mostarčanov pridobijo razsežnosti, saj imajo sodoben obraz, postale so bolj dostopne in razumljive. To jim je uspelo z združitvijo sevdalink z jazzom, bluesom, soulom in seveda ljudsko glasbo. Ne preseneča, da je zasedba, ki jo je leta 1998 ustanovil Dragi Šestić, kmalu dosegla zavidljiv mednarodni uspeh. Na prelomu stoletij je svojih pet minut dočakala tako imenovana svetovna glasba. Ta je bil svojevrsten glasbeni odziv na globalizacijo. Sprva je nalet dobila glasba new age, saj se spomnite zgoščenk, na katerih glasbeniki poduhovljeno igrajo flavto z delfini in sintesajzer ob zvokih deževnega pragozda. No, kmalu so v ospredje stopile pop predelave ljudskih skladb, moment so dočakale tudi fuzije jazza in ljudskega – te so bile še posebno priljubljene med Slovenci. Mostar Sevdah Reunion se je začel ostriti kot pionirska skupina bosanskega bluesa. Spomnimo se njihovega sodelovanja z izjemnim Šabanom Bajramovićem, ki ga je revija Downbeat uvrstila med najboljše bluesovske pevce vseh časov. Sodelovanje z Mostar Sevdah Reunion je obudilo njegovo glasbeno kariero in do njegove smrti vsaj moralno odpravilo nekatere krivice s področja avtorstva, ki jih je bil deležen. Z njimi je posnel dve plošči, The Gipsy Legend leta 2001 in Šaban leta 2006. Sicer je glasbeni kolektiv iz Mostarja, ki ga še danes sestavljajo stari prijatelji, snemal še z dvema, prav tako pokojnima pevkama – Esmo Redžepovo in Ljiljano Buttler.

