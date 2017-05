FOTO: 17-letnica pometla s konkurenco

Zmagovalka festivala Poprock Anabel je s pesmijo Ob kavi navdušila tako strokovno žirijo kot občinstvo, naravnost očarljivo pa je bilo njeno veliko navdušenje ob nagradi. Pevka, ki šteje komaj 17 let, se je časti neizmerno razveselila, sploh ker je bil Poprock prvi tekmovalni festival, ki se ga je udeležila. »Da, Poprock je moja prva odskočna deska. Ko smo izvedeli, da smo sprejeti na festival, smo imeli v mislih le eno … to bo dober nastop in odlična priložnost, da se prvič predstavim slovenski javnosti,« pravi. Srednješolka se z glasbo ukvarja že od mladih nog. »Glasba me spremlja povsod, vsak dan. Spomnim sem, kako sem trenerju na plesnih vajah po treningu velikokrat rekla, ali mu lahko kaj zapojem. No, čez nekaj let me je povabil k sodelovanju in nastala je Anabel. Sicer pa preprosto obožujem glasbo. Igram klavir, kitaro … in moj najljubši – ukulele,« pravi.



Poleg z glasbo in nastopom je pevka navdušila tudi z videzom.« Vizualno podobo ob prvi pojavi Anabel smo skrbno premislili. Vsekakor je morala ponazarjati mene. Kar ste videli v petek, sem jaz. Odštekana, polna barv, življenja in mladostniške igrivosti,« pravi. Platinasto sivo barvo las ima že kakšen mesec, z njo pa se, pravi, počuti odlično.



Čeprav jo je zmaga za hip popeljala v povsem drug svet, pa je bilo treba kmalu po njej spet sesti v šolske klopi. »Ja, to je realnost. Kot starši rečejo – šola je na prvem mestu. Profesorji v šoli so zelo razumljivi, vedo, da imam zdaj po zmagi nekoliko več obveznosti in da kombiniram šolo in kariero. Razumejo, da imam kakšen telefonski intervju tudi med poukom, in mi razumljivo dovolijo, da za nekaj minut zapustim učilnico,« razkriva in dodaja, da je zasebno trenutno njen najpomembnejši cilj uspešno končati 3. letnik.

