Film o Mladih levih je  romantična komedija

Pred dobrima dvema letoma se je na odre vrnila legendarna skupina Mladi levi. Gre za prvi slovenski soul bend in pionirje domačega jazz rocka, ki so se zbrali leta 1966 in se poimenovali po filmu The Young Lions (Edward Dmytryk, 1958) in istoimenskem romanu Irwina Shawa. Mladi levi so veljali za glasbene virtuoze, ki so se lahko po izvedbeni moči in odrskem nastopu brez težav primerjali z mednarodno najbolj uspešnimi glasbenimi skupinami. Zasedba je igrala po vseh koncih Jugoslavije, ob sobotah pa so imeli redne nastope v ljubljanski Hali Tivoli, kamor so brez težav zvabili na tisoče ljudi.



Saksofon že postavil v kot



Pobuda za obuditev skupine je prišla, potem ko so zaigrali na poroki hčerke Dušana Kajzerja. »Med igranjem smo opazili, da smo na odru vsi razen Matjaža (bobnar Matjaž Deu, op. a.). Saj smo tukaj Mladi levi, smo si rekli, povabili še njega, in tako se je začelo,« nam je zaupal saksofonist in ustanovni član skupine Jernej Podboj. »Sprva je vse zvenelo čudno, zdaj pa je veliko bolje. Za nami je ogromno dela. Čeprav smo vmes ohranjali prijateljske stike in se srečevali v različnih skupinah, kot sta Greentown Jazz Band in Remake Swing Quartet, nekateri lep čas niso prijeli za inštrument. Nisem ga igral 30 let. Malo pred penzijo sem začel igrati klarinet, igral sem v pleh muziki, ki je dobra šola za glasbenike. Saksofon pa je bil zapuščen. Dva inštrumenta sem moral poslati v tovarno v Pariz, da so mi ju restavrirali.«

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.