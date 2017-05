Fiasko: Omar ni bil finalu niti blizu

Po včerajšnjem sklepnem dejanju Evrovizije so zdaj znani tudi rezultati glasovanja v prvem polfinalnem večeru, v katerem je nastopil slovenski predstavnik Omar Naber.

Omar je v svoji skupini osvojil predzadnje mesto in zbral zgolj 36 točk. Zmagovalec tega večera je bil kasnejši zmagovalec Evrovizije Portugalec Salvador Sobral, ki je dobil 370 točk.

Znano je tudi, kdo nam je podelil koliko točk. Pri telefonskem glasovanju so nam jih dali Makedonci osem, Portugalci štiri, Poljaki tri, Belgijci in Finci po dve, Čehi pa eno, pri žirijah pa je Omar prejel pet točk od Poljske, po štiri od Španije in Gruzije in po eno od Švedske, Finske in Črne gore.