Faraoni bodo srečali abrahama

Najprej so razmišljali, da bi se praznovanju sploh izognili. Pa so se le odločili in zdaj je gotovo: izolska pop- -rock skupina Faraoni bo 14. avgusta na plaži v San Simonu praznovala 50. rojstni dan. Bo tako, kot je bilo pred desetimi leti? Nelfi Depangher, še edini preostali član stare posadke, ki je pred pol stoletja orala brazde slovenske beat glasbe, zagotavlja, da bo. Scenarij »se še piše v glavah«, vendar dejstvo ostaja: Skupina, ki je nastala leta 1967 kot protiutež tedaj že hudo priljubljenim Kameleonom, se je obdržala. Tako ali drugače. Nelfi Depangher, Črt Jankowsky, Janez Kolarič (Gianni Colori) in Stojan Družina so skoraj čez noč postali številka ena in polnili dvorane od Pirana do Murske Sobote.



Preigravali so tuje uspešnice, iz tega prvega obdobja je ostala le rock pesmica, ki jo je izolski avtor animiranih filmov Koni Steinbacher uporabil za podlago v svojem filmu. Ferdija Maraža je vzela kruta smrt. Faraoni so se poslovili od dolgoletnega prijatelja. Nelfi Depangher in prijatelji so še kar vztrajali. In še bodo, v nasprotju s skupinami, s katerimi so nekoč delili odre – Hazard, Gu-Gu, Rendez Vous, Prizma, Bazar, Don Juan ... Se pa še dobro spominjajo starih časov in anekdote, ki jo je malce prekril prah. »To je zgodba še iz starih časov, ko je bil naš menedžer Marjan Starc. Takrat smo bili do vratu v dolgovih. Morali smo odplačevati posojilo, s katerim smo nakupili opremo in inštrumente. Včasih smo se ustavili na Trojanah, toda to je bil nepredviden izdatek, ki je še bolj praznil našo blagajno. Zato je Starc ukazal, da se mora kombi ustaviti pod Trojanami. Nagnal nas je, da smo tekli in hodili v hrib, češ da je to dobro za kondicijo, s tem smo preganjali tudi misel na hrano. Seveda smo privarčevali kakšen dinar, Marjan Starc pa nam je med drugim dejal: 'Kristus je bil dostikrat lačen in je trpel, pa je še zdaj popularen,'« se starih časov spominjajo Faraoni.