Fantje so že vsi oddani

Aleš Mlinšek, Blaž Breznik, Andraž Kresnik, Aleš Črešnar in Primož Fleisinger, člani ansambla Napev, v najnovejši polki predstavljajo recept, kako preživeti poletje in čim bolje izkoristiti vse veselice, ki se še kar vrstijo, saj poletja še ni konec.

2015. so fantje na vurberškem festivalu osvojili bronastega zmaja.

In če ste prav takšni veseljaki, kot so fantje iz ansambla, se lahko skupaj z njimi v polki podate Iz veselice na veselico. Tak je namreč njen naslov. Fantje pravijo, da so veselice tudi imenitna priložnost za to, da na kateri spoznate ljubezen svojega življenja. »A pozor, s tem je lahko tudi samskega stanu in vandranja po veselicah hitro konec,« med smehom opozarjajo fantje.

No, če so tudi oni vsi po vrsti svoje ljubezni spoznali na veselicah, ne vemo, vemo pa, da so vsi že oddani in da imajo skupaj že devet majhnih, nadobudnih napevčkov, ki tudi že pridno brusijo glasilke in pete ter se s svojimi mamicami zavrtijo na kakšni veselici, pod odrom, na katerem za vzdušje skrbijo njihovi atiji, ki jim otroške razposajenosti ne manjka. Novo polko Iz veselice na veselico sta ustvarila modrijan Rok Švab (glasba), besedilo pa je delo njihovega člana Primoža Fleisingerja.