Fantastični koncerti v spomin na matematika

Med 4. in 12. majem se je odvijala že deveta izvedba vsakoletnega glasbenega festivala In Memoriam prof. Peter Hafner, ki na odre v Kranju, Cerknem in Škofji Loki postavi vrhunske domače in tuje glasbenike. Ta obsežen projekt pripelje dobro glasbo tudi na manjše odre, kjer je razpoloženje veliko boljše, občinstvo pa bolj poglobljeno in motivirano. Festival je posvečen profesorju matematike Petru Hafnerju, ki je veljal za velikega ljubitelja glasbe in podpornika mladinske kulture – bil je organizator glasbenih večerov in odmevnega festivala Alter-Fest v MKC Pri rdeči ostrigi.



Letos so nastopili Martin Ramovež band, vroča srbska zasedba Repetitor, mlada ljubljanska skupina Persons from Porlock, Olfamoštvo, projekt Siene, odlični Koala Voice, hrvaška postava Bamwise, N’toko, Elektro Guzzi, Krankšvester, ljubljanski triphoperji Blu.Sine, potekali so tudi razstave, literarna druženja in gledališka predstava. »Pred desetimi leti smo, komajda polnoletni, s prijatelji zasnovali festival drugačne glasbe, imenovan Alter-Fest. V našem mestu sicer ni manjkalo kakovostnih glasbenih vsebin, nismo pa zaznali tovrstnega festivala,« nam je zaupal idejni vodja Tine Hafner. »Takrat smo po spletu okoliščin, čeprav organizacijsko mlečnozobi, dogodek pripravili v Rdeči ostrigi, ki nas je vzela pod svoje okrilje. Ugotovili smo, da v Alter-Festovi organizacijski ekipi potrebujemo izkušnje, moj oče in dober tovariš Peter pa je bil vpet v klubsko dogajanje vse od konca sedemdesetih let in kot tak je bil najprimernejši za nas. Nekaj let pozneje, ko je nepričakovano zapustil ta svet, smo se v trenutku odločili, da mu posvetimo petletko Alter-Festa, ki je takrat nosil podnaslov In Memoriam prof. Peter Hafner, 1958–2009, hkrati pa smo tisto leto pripravili precej močan glasbeni program. Takrat se nisem zavedal, da bomo v prihodnosti nadaljevali tovrstne dogodke. V teku festivala nas je preplavil prijeten občutek, občutek, da delamo prav. Prisotni so bili sorodniki, prijatelji, sopotniki, skratka kup ljudi, ki so se podružili ob dobri glasbi v Petrov spomin. Precej hitro po izteku petletke Alter-Festa sem se tako odločil, da spominski dogodek nadaljujemo tudi v prihodnje, Alter-Fest pa je odšel svojo pot, ki jo je končal pred nekaj leti. Tako je bila tista petletka Alter-Festa nevede tako rekoč prvi memorial.«



Memorial ni zgolj družabno središče za zabavo, temveč tudi prostor za diskusijo o razvoju klubske glasbene scene in mladinske kulture ter pomembno prizorišče za domače glasbene skupine. »Naš festival je zaznamovala organska rast, kar pomeni, da je počasi rasel iz leta v leto. Prva štiri leta smo ga poznali kot dvodnevni festival. Po evalvaciji prvih štirih edicij se nam je zdelo smiselno, da oba velika koncertna večera umestimo v petkova termina, hkrati pa razširimo nabor festivalskih vsebin, ki se odvijajo ves teden. Menim, da je festival s tem postal festival v pravem pomenu besede,« pojasnjuje Hafner in dodaja, da je glasbeni koncept memoriala vedno temeljil na tem, da se občinstvo širi in izobražuje. »Poskušamo predstavljati sveže in aktualne vsebine. Na drugi strani nikoli nismo želeli biti zgolj glasbeni festival, zato smo že od začetka dodajali razne druge vsebine, od sejma gramofonskih plošč do okroglih miz.«



Prvih nekaj let je dogodek potekal samo v prostorih Rdeče ostrige in drugih prostorih Zavoda O. »V nekem trenutku sem začutil, da morajo vsebine zaživeti tudi zunaj teh prostorov, se osvoboditi do določene mere stigmatiziranih prostorov. Tako smo šesti memorial prvič izvedli na različnih lokacijah v Škofji Loki, leto pozneje pa še v Kranju, in sicer v Layerjevi hiši. Lani se je memorialnim prizoriščem pridružil tudi cerkljanski C.M.A.K, tako da zdaj festival poteka kar v treh mestih, Škofji Loki, Kranju in Cerknem.«



Letošnja deveta izvedba je bila ena najbolj uspešnih, tako kar se tiče obiskovalcev kot tudi raznolikosti in kakovosti programa. »Težko rečem, kaj me je najbolj navdušilo. Pa vendar, če že moram izpostaviti, bi zagotovo izpostavil prvi veliki koncertni večer na letnem vrtu Rdeče ostrige in nastopa Olfamoštva, Seine, Persons from porlock in Repetitor. Čudovita kulisa, poln letni vrt, fantastični koncerti v spomin našemu prijatelju in mojemu očetu.«