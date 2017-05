Evrovizija: tik pred zdajci zamenjali člana žirije

Čeprav se je zdelo, da letos poteka Evrovizija kot po maslu, očitno ni tako. Dva dni, preden so na oder stopili pevci v drugem polfinalnem večeru, so iz norveške žirije odstranili Per Sundnesa, zamenjal pa ga je Erland Bakke.

Sundnesa so iz žirije odslovili, ker je v eni izmed izjav podal negativno mnenje o irskem predstavniku. Sundnes je za norveško oddajo Adresse Kiev Irčev nastop ocenil z minimalnim številom točk in dejal, da je Irska povsem izgubljena, ko je govor o Evroviziji.

A to se ni zgodilo prvič, da so menjali žiranta. Podobna situacija se lansko leto zgodila s švedsko predstavnico Liso Ajax, ki je jo je v žirantski vlogi zamenjala pevka Wiktoria.