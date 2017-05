Evrovizija: prepričani so, da je to škandal

Če bi sklepali po twitterju, je Evrovizija gotovo ena izmed prireditev, ob kateri si spletni komentatorji dajo največ duška. Če smo povsem iskreni, bodo vsi tisti, ki so na današnji dan čemerni, na twitterju našli tudi ogromno razlogov za smeh, saj so nekateri komentarji sila izvirni.

Med tistimi, ki so nastopili doslej, je največ prahu dvignil poljub med predstavnikoma Belorusije, Arciomom in Ksienijo, saj sta si izjemno podobna, zato so mnogi prepričani, da sta brat in sestra. Čeprav ni tako, večina gledalcev meni, da je bil poljub odveč.

Sicer pa vroči poljubi na evrovizijskem odru niso nič novega ali nenavadnega. Spomnimo se lahko, da sta nekaj podobnega pred leti uprizorila tudi slovenska predstavnika iz dueta Platin.

Oh. I thought they were brother and sister? Um. #Belarus #Eurovision — Patrick Ness (@Patrick_Ness) May 13, 2017