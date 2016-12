Esmina naslednica žaluje

»Z mamo sva se zadnjič slišali, ko je bila sprejeta v bolnišnico. Potem ni mogla več govoriti, ker je bila na intenzivni negi. Zadnje, kar mi je dejala, je bilo: 'Pazi nase,'« se v solzah spominja hči pred kratkim preminule pevke Esme Redžepove Eleonora Mustafovska. »Njena smrt nas je vse presenetila. Vedno je bila zdrava. Umrla je dva tedna po tem, ko je zbolela za pljučnico,« je medijem razkrila med 48 posvojenimi otroki edina hči pokojne 74-letnice. »Ne samo, da me je naučila peti, pomagala mi je tudi najti smisel življenja. Ponosna sem, da sem jo imela poleg sebe. Naučila me je humanosti in kako lahko neko srce prinese svetlobo v vsakogaršnje življenje,« dodaja.



Dvakratna nominiranka za Nobelovo nagrado za mir je Eleonoro spoznala na glasbeni avdiciji leta 2002, na kateri je iskala svojo glasbeno naslednico. »Med številnimi deklicami sem ji bila jaz najbolj všeč, posvojila pa me je leta 2009. Čudovito je bilo živeti v tako veliki družini,« pravi Eleonora, ki je po Esmini zaslugi študirala na glasbenih akademijah v Skopju in New Yorku.



Esma je kariero svoje naslednice zaupala menedžerki Vesni Gjorgjievski. Imela jo je za svojo naslednico tudi zato, ker imata skoraj enako barvo glasu. »Eleonora je moja prva ljubljenka po 47 sinovih. Ponosna sem nanjo, skupaj živiva, in ko bo dokončala šolanje, bo hitro napredovala,« je o hčerki rada govorila kraljica romske glasbe. Esma in Eleonora sta prvič zapeli skupaj leta 2010. Čeprav bi lahko nadarjena Eleonora uspešno nastopala tudi brez glasbene izobrazbe, je Esma vztrajala, naj se vpiše na glasbeno akademijo. Tudi vsi njeni sinovi igrajo najmanj en inštrument. Esma se je poročila stara 23 let z 19 let starejšim Stevom Teodosievskim. Prvega otroka, sina Buca, sta posvojila kmalu po poroki. Esma, ki je umrla 11. decembra v Skopju, ni čutila, da se bliža njena ura odhoda, in je celo načrtovala, da bo letošnje silvestrovo preživela na glasbenem odru.