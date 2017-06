Eni na festivalih, drugi na porokah

Vražji muzikanti so dokazali, da so res vražji. Pred dobrim tednom so se namreč prijavili na prvi narodno-zabavni festival v Oplotnici pod Pohorjem, tam pa osvojili kar tri nagrade – za najboljšo melodijo festivala, za najboljšo lastno skladbo (valček Ona se vrača) in še prvo nagrado strokovne komisije in občinstva skupaj (seštevek vseh glasov) ter tako postali absolutni zmagovalci festivala. Vražji muzikanti so mlada skupina, v kateri igra pet glasbeno izobraženih glasbenikov, in sicer trobentar Luka Krof iz Mežice, kitarist Klemen Pešl iz Pesnice pri Mariboru, basist Aleš Rola iz Sv. Ane v Slovenskih goricah, klarinetist Jan Junger iz Ruš in vodja ter harmonikar Alen Partlič iz Kamnice pri Mariboru. Na glasbenem prizorišču so šele slabo leto, pa so že lani, po le nekaj tednih vaj, osvojili nagrade na Pokaži, kaj znaš v Dobju ter festivalu v Lučah. Leto 2017 pa so začeli še bolje, saj so na enem festivalu pobrali kar tri nagrade. »Takšnega uspeha res nismo pričakovali, saj smo se na festival prijavili v zadnjem hipu. Smo pa veseli, da se nam je uspelo predstaviti v najboljši luči,« je v imenu ansambla dejal Jan Junger. Fantje pa napovedujejo, da se bodo letos udeležili še nekaterih drugih festivalov. Ansambli, pripravite se, vražji muzikanti že brusijo inštrumente!



Zmage na prvem letošnjem festivalu Slovenska polka in valček v Podčetrtku, kjer so zmagali z valčkom Kdor srcu sledi, pa zagotovo še niso pozabili tudi fantje ansambla Glas. No, ja, toliko so zdaj očitno že lahko izpregli, da je njihov kitarist Žiga Kovačec našel čas, da se je poročil s svojo izbranko Matejo. Očitno sta vzela resno besedilo njihovega valčka in sledila srcu. Mi jima seveda čestitamo in želimo dolgo in srečno skupno življenje. Seveda pa na poroki ni šlo brez glasbe. In kdo je poskrbel zanjo? Odlični Slovenski zvoki so bili tisti srečneži, ki so bili na tej poroki, in nam z nje poslali tudi fotografijo. V dokaz, da so 'garali', a seveda tudi uživali, saj ni lepšega kot z glasbo v zakon pospremiti glasbenega pajdaša.



Delovni so bili v minulih dneh tudi člani ansambla Mladi upi, ki so sporočili, da imajo za zdaj drugačen načrt, kot je poroka. V preteklih dneh so namreč posneli novo polko z naslovom Drugačen plan in zanjo skupaj z videoprodukcijo Pratnemer že posneli tudi videospot, ki si ga že lahko ogledate na youtubu in drugih glasbenih TV-programih. Prav tako pa so se nekoliko prenovili, saj so medse sprejeli kar dva nova člana. Ob harmonikarju Nejcu Šucu, kitaristu Davidu Bevcu (Dadu) in pevcu Žanu Šketi, sta zdaj novi basist Primož Osek ter postavna in energična svetlolasa pevka Kaja Humski. Mimogrede, to je tisto dekle, ki je pri Veselih svatih nadomeščala Anito Kadenšek v času njene porodniške odsotnosti. Mladi upi pa so se odločili tudi za novo garderobo. Dogovorili so se namreč, da bodo na odrih odslej nastopili v narodnih nošah, kot se za muzikante najbolj spodobi. Prav zdaj pa se pripravljajo na nastop na dveh festivalih, kjer jih bomo v nošah že lahko videli in tudi slišali. Že 16. junija bodo nastopili na Vurberku, morda pa tudi na Ptuju. Sicer pa Mladi upi veliko igrajo na porokah, veselicah in drugih slavjih in obljubljajo, da bodo v novi podobi še boljši in bolj energični.



In koga vse bomo poleg Mladih upov še videli in slišali na festivalu na Vurberku? Večglasno bodo ob spremljavi diatonične harmonike peli in igrali še ansambli Me tri do polnoči, Lojtrca, Mladika, Opoj, Pik, Upanje, Vižarji, Tik-tak, Fantje izpod Lisce, Frajerke in Murni. Letošnja največja novost festivala pa je pomladitev v voditeljskih vrstah. Festivalske niti bosta namreč prepletla Maja Oderlap in Klemen Bunderla, ki bosta tako stopila v škornje dolgoletnega in spoštovanega voditeljskega para – Ide Baš in Janeza Toplaka.

