Dve nagradi v enem tednu

Iz Suhe krajine, natančneje z Dvora pri Žužemberku, prihajajo člani ansambla Boršt, ki so se poimenovali po eni večjih vinskih goric, kjer imajo v zidanici harmonikarja Anžeta Iskre tudi vaje. Borštu so posvetili tudi svojo prvo inštrumentalno avtorsko skladbo, ki so jo poslušalcem predstavili pred dvema letoma. V ansamblu igrajo harmonikar Anže Iskra, kitarist Tomaž Gnidovec ter basist Gregor Mirtič, pojeta pa Leon Ruparčič in Monika Lavrič iz Loškega Potoka.

Novo polko z naslovom Kdor je v srcu mlad bodo kmalu predstavili širši javnosti.

Po stažu najmlajša članica je prav pevka Monika, ki se je ansamblu pridružila šele nedavno.

Očitno pa so se fantje in dekle odlično ujeli, vsaj tako lahko sklepamo iz uspehov, ki so jih dosegli letos, in to v le enem tednu. Ansambel Boršt se je namreč zadnji dan julija predstavil na prireditvi Pokaži, kaj znaš v Dobju na Kozjanskem, kjer so pometli s konkurenco, saj so postali absolutni zmagovalci, slab teden pozneje pa so se predstavili na prvem festivalu Guštanj na Koroškem, kjer so osvojili tretje mesto, poslušalce in strokovno žirijo pa med drugim prepričali s skladbo Jesen, ki jo v originalu izvaja Ansambel Franca Miheliča.

3. mesto so osvojili na festivalu Guštanj na Koroškem

V studiu Tadeja Miheliča so nedavno posneli novo polko z naslovom Kdor je v srcu mlad, v kratkem pa jo bodo predstavili tudi širši javnosti.