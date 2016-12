Dobil svojo ulico in mestne ključe

Zlati kipci grammyjev, zlat globus in oskar se zaprašijo, ime pa lahko postopno zdrsne v pozabo. A če ti odmev korakov prišepetava ime ulice, ki jo skoraj vsak dan vztrajno premagujejo noge nekaj ducatov ljudi, ime ne bo utonilo v pozabo, uličnega znaka pa ne bo prekrila plast prahu. Ime bo živelo večno, ne le v spominu, temveč kot živ in utripajoč del vsakdanjika ljudi in mesta. Prav takšno nesmrtnost si je zdaj prislužil Stevie Wonder, eno največjih glasbenih imen 20. stoletja, saj je sredi Detroita zasijal ulični znak z njegovim imenom. Še do nedavnega Avenija Milwaukee zdaj nosi ime Avenija Stevieja Wonderja.



Zahvala in opomnik



Na svet je sicer privekal v michiganskem mestu Saginaw, a so se z družino že pri njegovih štirih letih preselili v Detroit, kjer je sedem let pozneje, kot komaj 11-letni fantič, že postavil temeljni kamen svoji plodni karieri. Tedaj je namreč z Mowtownovo založbo Tamla podpisal prvo snemalno pogodbo in se nato po prejemu kar 22 grammyjev zavihtel na prestol s prestižnim glasbenim priznanjem največkrat nagrajenega solističnega umetnika. »Stevie Wonder je Detroit. Pooseblja vse, česar smo zmožni. Poimenovanje ulice po njem je zgolj naša majhna zahvala za vse, kar je dal nam in našim zanamcem. Hkrati pa opomnik, da je bila ta ulica nekdaj dom nadarjenega dečka, ki je z glasbo nato spreminjal svet,« je tamkajšnji župan Mike Duggan dejal ob slovesnem razkritju uličnega znaka. Le streljaj od nekdanjega sedeža založbe Mowtown, ki je v Wonderju kot prva prepoznala genialnega dečka glasbe in kjer je posnel nekaj svojih najzgodnejših pesmi.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.