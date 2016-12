Do silvestrovega v znamenju domačih viž

Priložnosti, da boste poslušali domače viže, bo do konca leta še dovolj. To nedeljo bo veselo v Poljanah nad Škofjo Loko, kjer Agencija Media butik v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane v telovadnici tamkajšnje osnovne šole pripravlja tradicionalni, že deveti praznični koncert Jerbas domačih. Letošnja rdeča nit pa bodo – domače viže. In to tudi čisto prave, tiste, o katerih pojejo legendarni Fantje z vseh vetrov, ki so srca številnih poslušalcev osvojili s polko Te domače viže. Viže pa bodo v jerbas prispevali tudi ansambli, ki so po svojem sestavu nekaj posebnega. Ansambel Tonija Verderberja s prepoznavnim zvokom belokranjske tamburice je že eden takih, pa tudi Ansambel Vikend z večglasnim fantovskim petjem, prav tako Študentje iz Poljanske doline, ki so ponosni na svojo govorico in izvirne lastne priredbe. Zapele bodo tudi Mara in ljudske pevke, ki so nas pred natanko letom dni navdušile v oddaji Slovenija ima talent in še vedno rade zapojejo kakšno ljudsko. Tam bo tudi Ansambel Odklop, ki je iz domačih logov in bo zapel v poljanskem narečju, pa tudi Mežnarjevi godci iz Jarčjega brda ter Ansambel Od mostička do mostička, ki je zgled dobrega sodelovanja med sosednjimi vasmi in ima v svojem sestavu tudi škaf bas. Kot vsako leto bodo imeli glavno besedo na odru domači igralci, medtem ko bosta tokrat za smeh in pogovor v poljanskem narečju skrbela Janez Čadež in Jernej Andreuzzi.



Ustvarjalci oddaje Slovenski pozdrav z voditeljema Blažem Švabom in Darjo Gajšek pa se za zdaj poslavljajo. Brez skrbi, oddaja se bo prihodnje leto vrnila na televizijske zaslone, vsaj upamo, saj nam iz službe za stike z javnostmi naše javne RTV-hiše na vprašanje, kdaj se oddaja vrača na zaslone, še niso znali natančno odgovoriti. Neuradno pa naj bi se ekipa vrnila pod streho gostilne Pri Jožovcu v Begunjah, kjer so nedavno odprli vrata povsem prenovljenega Muzeja Avsenik in bodo oddaje, tako kot že nekaj let, spet snemali tam. V tej sezoni so namreč potovali po Sloveniji in gostovali v različnih krajih. Bili so v Ljutomeru, Velenju, Železnikih, Novem mestu, Slovenj Gradcu in nazadnje v Mariboru, kjer so v začetku decembra posneli tudi Silvestrski pozdrav, ki si ga bodo gledalci na televiziji ogledali na silvestrski večer. »O začetku nove sezone oddaj v letu 2017, morebitnih vsebinskih spremembah in novi podobi pa bo kaj več znanega po novem letu, saj se aktivnosti za prudukcijo oddaje v teh dneh šele začenjajo,« so sporočili z RTV. Še prej, v petek, 23. decembra, pa bodo gledalcem predvajali posebno oddajo Slovenskega pozdrava, v kateri so strnili dogajanje s celotne koncertne turneje po Sloveniji, a bo ta izjemoma na sporedu na drugem programu TV Slovenija. Tistim, ki boste do konca leta še obiskali našo prestolnico in občudovali na tisoče luči, pa namig, da boste domače viže zadnji teden leta slišali predvsem na Pogačarjevem trgu. Med drugim bodo tam nastopili ansambli Tomaža Rota, Vasovalci, Sinji galeb, Jurčki, Ponos, Mladi Godci in še nekateri drugi. Na silvestrski dan in večer bodo tam igrali Ansambel Pika si in skupina Krila s Koradom, medtem ko boste lahko novo leto na Kongresnem trgu pričakali v družbi Modrijanov.

