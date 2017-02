Do finala zlate harmonike s predtekmovanji

Vse več je Slovencev, tudi že najmlajših, ki v roke radi vzamejo harmoniko. Najpogosteje diatonično. Zato je vse več tudi tekmovanj, na katerih lahko tako mladi kot tisti v zrelejših letih pokažejo svoje znanje in dokažejo, da za igranje harmonike ni nihče niti premlad niti prestar. Kulturno-umetniško društvo Ljubečna pa je že objavilo razpis za 37. Zlato harmoniko Ljubečne – državno prvenstvo v igranju na diatoničo harmoniko. Kot pravi predsednik organizacijskega odbora, znani harmonikar Robert Goter, so lani prenovili grafično in vizualno podobo tekmovanja, poenotili prijavnino, prijavnice in ocenjevalne liste, odprli profil na facebooku, prenovili spletno stran ter znova uvedli podeljevanje prizanj vsem nastopajočim, ne le finalistom. »Zelo pa smo veseli tudi, da se nam je lani pri tem projektu kot generalni pokrovitelj pridružilo podjetje Mik okna iz Vojnika z direktorjem Francijem Pliberškom na čelu, saj gre za velik projekt, ki ga naše društvo samo ne bi zmoglo,« pove Goter. Kot je dejal Pliberšek, se zavedajo, da je prav to tekmovanje, ki poteka že od leta 1981, veliko pripomoglo k popularizaciji diatonične harmonike. »Skoraj vsi dobri harmonikarji, ki so šli skozi rešeto tega prestižnega tekmovanja, pa so danes učitelji harmonike ali igrajo v narodno-zabavnih ansamblih,« podkrepi odločitev za podporo tekmovanju Franci Pliberšek.



Letos bodo izvedli še sedem predtekmovanj, prvo od osmih so pripravili že 11. novembra lani na Hajdini. Prvi letošnji predtekmovalni izbor pa bo 13. maja v Škocjanu na Dolenjskem, sledila bodo predtekmovanja 4. junija v Besnici pri Kranju, 10. junija v Nazarjah in 17. junija v Gorišnici pri Ptuju. Osmega julija bo predtekmovanje v Babni Gori pri Polhovem Gradcu, dan za tem pa še na Ruški koči na Pohorju. Zadnje predtekmovanje bo 5. avgusta v Ribnici na Dolenjskem, temu pa bosta sledili dve polfinalni prireditvi, 30. julija v Velenju in 16. avgusta na Ljubečni. V Domu krajanov Ljubečna bo v nedeljo, 27. avgusta, tudi sklepna, finalna prireditev, ko bomo dobili novega absolutnega zmagovalca Zlate harmonike. Lani je to postal Jaka Plevnik.



Letošnja novost je, da so že zdaj razkrili vse obvezne skladbe, ki jih bodo morali zaigrati harmonikarji v finalu, tako da bodo imeli vsi več kot dovolj časa za piljenje. Obvezne skladbe je izbral predsednik strokovne komisije ZHL Tomaž Guček iz Glasbene šole Nazarje. V prvi kategoriji bodo harmonikarji izbirali med skladbama Vitala Ahačiča Vse mine in Sem fantič zelenega Štajerja, v drugi pa med skladbama Petra Finka Dolenjski veseljaki in Franca Miheliča V škornjih na ples. Za tretjo kategorijo bo obvezna skladba Franca Delčnjaka Spomin s hribov, za četrto pa Otožno srce Lojzeta Slaka. Lanskega zmagovalca kategorije junior Gašperja Štajnerja in zmagovalko kategorije od 10 do 14 let Tjašo Lesjak pa bo podjetje Mik peljalo še na Mikovo karavano otroškega smeha na Debelem rtiču, kar sta oba prejela za nagrado lani.

