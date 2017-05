Direktor, ki je šestkrat igral v Guči

Ljubiteljska kultura je v Sloveniji globoko zajedena v vse pore javnega življenja. Ni proslave brez lokalnega pevskega zbora ali godbe na pihala, različnih prireditev, na primer sejmov, brez nastopa folklornih skupin, mlado in staro se preizkuša v gledališki igri, plesu, lutkah in še čem. Ljudje množično ustvarjajo in še bolj množično uživajo v takih in drugačnih kulturnih predstavah in prireditvah. Za lažji pretok ustvarjalnih idej, organizacijo delovanja in ne nazadnje za zagotavljanje nujnih financ skrbi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Pred nami je Teden ljubiteljske kulture, ki bo maja postregel z več kot tisoč kulturnimi prireditvami. Ob tej priložnosti smo se o položaju ljubiteljske kulture, njenem napredku in vizijah za prihodnost pogovarjali z mag. Markom Repnikom, ki je januarja letos sedel na direktorski stolček JSKD.



Devetintridesetletni magister glasbenih znanosti je v svet ljubiteljske kulture vstopil leta 1990 kot dvanajstletni učenec trobente. Šolal se je na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, diplomiral in magistriral je na Akademiji za glasbo. Pred sedanjim položajem je vodil izpostavo JSKD Žalec, aktiven pa je tudi na glasbenem področju. Med drugim je bil podpredsednik Zveze slovenskih godb, ustanovil je trubaški Festival Gas Brass, bil je vodja in dirigent glasbenega dela državnega protokola pri orkestru slovenske policije za predsednika republike in predsednika vlade.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.