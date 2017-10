Dino Dvornik med nesmrtnimi rockerskimi velikani

Tisti, ki so največ in najprodorneje prispevali v glasbeno zakladnico rocka, se znajdejo v dvorani slavnih rock'n'rolla. Legendarnim posameznikom so se s kipi poklonili po mestih vsega sveta, najpogosteje v njihovih rojstnih krajih. Na zagrebški Ulici Pavla ​Hatza pa se je 2013. rodil kar park skulptur največjih rockerskih ikon, prvi tovrstni tematski park na svetu, kjer se bo na veke družila glasbena elita. A če so Joeju Strummerju, vodilnemu glasu skupine The Clash in prvemu prebivalcu tega edinstvenega parka, doslej delala družbo tuja nesmrtna imena iz sveta glasbe, se jim je zdaj pridružil še prvi hrvaški glasbeni velikan. Čeprav bo pokojni Dino Dvornik vselej živel v svoji glasbeni zapuščini, bo zdaj nesmrtna tudi njegova podoba, vklesana v kip, ki ga ne bodo mogli načeti ne zob časa ne vremenske razmere.

Septembra je minilo devet let, odkar je glasbene sladokusce s prostora nekdanje Jugoslavije pretresla vest o Dvornikovem nenadnem, nepričakovanem odhodu. Pri komaj 44 letih je zaradi usodnega koktajla pomirjeval, antidepresivov in protibolečinskih tablet zapustil ta svet, na katerem je pustil neizbrisne sledi. Čeprav založniške glasbene hiše za njegovo glasbo v 80. letih niso imele posluha, je Dino zvesto sledil glasbeni viziji, se ustoličil kot kralj hrvaškega funka in si počasi na svojo stran pridobil tako množice poslušalcev kot kritike. V dobrih dveh desetletjih, kolikor jih je posvetil glasbi, se je poigraval z različnimi zvrstmi, od techna do popa, bil je tisti, ki je v hrvaške diskoteke, ki so prej vrtele predvsem tujo glasbo, uvedel tudi domače hite, pesem Ništa kontra Splita, pod katero se je podpisal kot avtor, pa je postala neuradna himna tega obmorskega bisera. O njegovi ustvarjalnosti pričajo tudi številni osvojeni porini, najpomembnejše hrvaške diskografske nagrade, posthumno je prejel celo porina za življenjsko delo. In ko dodamo, da se je preizkušal tudi v igri in je 2006. z ženo Danijelo in hčerko Ello začel snemati resničnostno oddajo o njihovi zasebnosti po vzoru resničnostnega šova Osbournovih, je kot na dlani, da je prodrl v tako rekoč vsako poro zabavne industrije. Zaradi vsega tega si je očitno zaslužil prostor med nesmrtnimi v zagrebškem parku rock'n'rolla.

Joe Strummer, John Lennon, The Ramones, Nick Cave, Amy Winehouse, Jimmy Hendrix, Iggy Pop, David Bowie, Jack White, Lemmy Kilmister in skupna skulptura rockerskih kraljic Patti Smith, Debbie Harry in Skin iz Skunk Anansie. Zdaj se jim je pridružil Dino Dvornik.