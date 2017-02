Depeche Mode kliče k revoluciji

Po desetih letih se bo 14. maja v Slovenijo vrnila legendarna britanska skupina Depeche Mode. V ljubljanskih Stožicah se bodo ustavili v sklopu turneje Global Spirit Tour, na kateri bodo predstavili svoj aktualni album Spirit. Gre za izdelek, ki je nastal v sodelovanju s producentom Jamesom Fordom. V okviru evropskega dela turneje bodo glasbeniki obiskali 32 mest, cena vstopnic pa se začne pri približno 50 evrih. Turneja se bo začela maja na Švedskem, zadnji potrjeni nastop v Evropi pa bo julija v Romuniji.



Album Spirit se bo na prodajnih policah znašel 17. marca in nam postregel z 12 skladbami. Dave Gahan pravi, da se še nikoli niso tako zabavali med snemanjem, in razkriva, da je album nekakšen odsev tegob današnjega časa. Danes 54-letni zvezdnik že približno deset let živi v New Yorku, zato še posebno zaskrbljeno spremlja aktualno politično klimo po izvolitvi novega predsednika. S preostalima članoma skupine Martinom Gorom in Andyjem Fletcherjem so v glasbo prinesli skrb, novi album naj bi celo odprl novo poglavje v njihovem umetniškem izrazu. »Ne bi mu rekel politični album,« je v nekem intervjuju dejal Gahan. »Glasbe ne poslušam na političen način. Je pa gotovo o človeštvu in našem mestu na svetu.« Skladbe naj bi bile nekoliko mračnjaške, a hkrati ledenega in toplega zvoka. Nekoliko spominjajo na obdobje Violatorja, čeprav so glasbeno smiselno nadaljevanje njihovega zadnjega albuma Delta machine iz leta 2013. Ime Spirit (duh) so izbrali, ker se sprašujejo, kam je odšel duh človečnosti, bojda so se poigravali z mislijo, da bi album poimenovali Maelstrom, a se jim je po premisleku to ime zdelo preveč metalsko.



Glava je za razmišljanje



Forda so k sodelovanju povabili, ker jim je bilo všeč njegovo delo s Florence and the Machine in Arctic Monkeys, prav po njegovi zaslugi naj bi se zgladili različni ustvarjalni pogledi Gahana in Gora, ki so se občasno pojavljali med snemanjem v Gorovem studiu v Santa Barbari in New Yorku. Največ o prihajajočem albumu pove njihov prvi singel Where's the Revolution? Je svojevrsten poziv ljudem, naj ponovno začnejo uporabljati svojo glavo za razmišljanje. Sočasno razkrivajo resnico aktualnega sveta, učinkovito manipuliranje z množicami in pozivajo, naj se pridružimo revoluciji in spremenimo svet na bolje. Zelo neposredno, neizumetničeno in, kar je najpomembneje, zelo učinkovito. Na albumu je prepoznaven vpliv Davida Bowieja, ki je bil Gahanov in Gorov vzornik. Oba sta bila pretresena zaradi njegove nepričakovane smrti pred približno letom dni. Gahan je povedal, da je jokal, ko je od žene izvedel tragično novico – Gahanova in Bowiejeva hčerka sta približno enako stari in obiskujeta isto šolo. Glasbenika sta se večkrat srečala na šolskih dogodkih in klepetala. Gaham je že kot najstnik oboževal Bowieja in posnemal njegov videz. Danes obžaluje, da mu med srečanjem nikoli ni povedal, kako veliko mu pomeni njegova glasba. Da bi to popravil, je nedavno posnel koncert v parku High Line v New Yorku. Šlo je za nastop brez občinstva, na katerem so odigrali nekaj skladb z nove plošče. Uporabili so le ritem mašino in Gorovo kitaro. Na seznam skladb so uvrstili tudi Bowiejevo uspešnico Heroes. Nastop je bil zelo čustven, vendar se še niso odločili, kdaj in kako bodo objavili posnetke.



To je bil dober uvod v vaje za prihajajočo turnejo, ki se bodo začele sredi februarja. Doslej so prodali že več kot milijon vstopnic, kar je izjemen dosežek, če vemo, da so jih ljudje kupili, še preden se je prva skladba z nove plošče pojavila na radiu. Povrhu se je skupini zadnja leta priljubljenost nekoliko zmanjšala, kritiki so bili zadržani do zadnjega albuma. Seveda ima skupina še vedno obsežno in trdno bazo oboževalcev, ne nazadnje so na sceni že skoraj štiri desetletja. Povrhu so bili lani prvič nominirani za sprejem v Rock and Roll Hall of Fame. To jim sicer na koncu ni uspelo, a se večina ustvarjalcev tja slej kot prej uvrsti, ko so enkrat nominirani. »Pač nismo del te scene,« je neuvrstitev komentiral Gahan. »Na to sem ponosen, izstopamo, ker smo malce nenavadni. Vedeli smo, da nam ne bo uspelo.«



Na vsak način bo njihov obisk Ljubljane eden glasbenih vrhuncev letošnje koncertne sezone. Celotna turneja bo tudi tokrat v znamenju dobrodelnega partnerstva s švicarsko znamko ur Hublot, v sklopu katerega zbirajo sredstva za svoj projekt Charity: Water, v okviru katerega poskušajo zagotoviti čisto in pitno vodo na vseh koncih sveta. Predprodaja vstopnic za koncert se je začela konec lanskega oktobra.