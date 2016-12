Dejan z barabami, Sekstakordi pa z Nušo

Pevec Dejan Vunjak je eden tistih, ki se na nastopih zelo rad druži z barabami. Da ne bo pomote, gre za bend, ki se imenuje Brendijeve barabe, nastal pa je že v času, ko je aktivno nastopal še njegov oče Brendi. In od tod tudi ime – Brendijeve barabe. S to skupino je Dejan posnel vseh 12 skladb, ki jih je uvrstil na svoj prvi samostojni album oziroma CD, ki je izšel pred dnevi, naslovil pa ga je po eni najbolj zaželenih skladb Želim, želim. Pesmi so nastajale zadnjih pet let, odkar se je na silvestrsko noč, ob prestopu v leto 2012, začela Dejanova glasbena pot. »Občutki, ki me navdajajo ob izidu prvega samostojnega albuma, so enkratni. Taki, ki jih nikoli v življenju ne pozabiš. To doživljam kot zaključek nekega poglavja v knjigi in upam, da bo takih poglavij še veliko,« pravi Dejan, ki časa za počitek v teh dneh nima. »Trenutno se intenzivno ukvarjam s promocijo novega albuma in obiskujem radijske postaje, televizije in druge dogodke. Pred kratkim smo posneli tudi videospot za novo pesem Nocoj bo luštno, ki je ravno pravšnja za ta praznični december,« pravi Dejan. »Ta mesec nas čakajo nastopi po vsej Sloveniji, najdaljšo noč v letu pa bomo preživeli med Gorenjci v Tržiču,« načrte razkriva vedno zgovoren Dejan.



Ne z barabami, ampak z Nušo Derenda sodelujejo člani ansambla Sekstakord. Ker jih je sedem, jih nekateri že kličejo sneguljčica in sedem palčkov. Kakorkoli, njihovo sodelovanje je obrodilo prvi sad, saj so Nušin malo starejši hit z naslovom Ne kliči me priredili v narodno-zabavno različico, ki smo jo prvič slišali v oddaji Slovenski pozdrav, zanjo pa so že posneli tudi videospot in ga javnosti predstavili minuli teden. Priredba je plod prijateljskih vezi med eno najboljših slovenskih pevk in ansamblom, ki na festivalih prejema najvišja strokovna priznanja. Sicer pa so Sekstakordi omenjeno skladbo in še nekaj drugih z Nušo uvrstili tudi na album z naslovom Ustavi se za hip. »Verjamemo v glasbo in njeno moč povezovanja ljudi! Tudi v prihodnje ne bomo odstopali od našega cilja, da je dober izdelek samo tisti, v katerem vsak poslušalec najde nekaj zase,« pravijo fantje, doma od Socke do Šentjurja in Radeč, ki so si zadali, da bodo ustvarjali in med poslušalce širili le kakovostno glasbo, do katere gojijo zelo spoštljiv odnos. Ta izvira že iz njihove vzgoje in družin, kjer je bila lepa slovenska pesem vedno cenjena. Zato so jo želeli oplemenititi tudi z znanjem, ki so si ga in ga še vedno nabirajo po različnih glasbenih ustanovah doma in v tujini. Odkar so se pred dobrima dvema letoma prvič pojavili na festivalu v Števerjanu, pa na festivalih pobirajo same najvišje strokovne nagrade. Letošnja najslajša je s festivala Slovenska polka in valček, kjer je strokovna žirija odločila, da je ravno njihova skladba z naslovom V srcu si, za katero je glasbo in priredbo napisal Peter Tovornik, besedilo pa Damjan Pasarič, najboljša skladba festivala.

