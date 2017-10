Citrarka, ki razbija predsodke

Janja Brlec je naša najuspešnejša citrarka, ki je letos z odliko magistrirala na avstrijski univerzi za glasbo in dramsko umetnost Mozarteum. Za dve skladbi je posnela tudi videospot. Oktobra prireja prvi večji koncert v Laškem, na katerem bomo lahko slišali tako narodne kot dalmatinske skladbe.

Širna Slovenija jo je lahko spoznala lani, ko je s citrami nastopila v šovu Slovenija ima talent. Po številu prejetih nagrad na različnih tekmovanjih se uvršča med najuspešnejše slovenske citrarke, saj je bila kar trikrat prva na mednarodnem tekmovanju za citre v Münchnu, osvojila je prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju Ithaka v Ljubljani, trikrat je zasedla prvo mesto na državnih tekmovanjih za citre, razglasili pa so jo tudi za prešmentano citrarko na festivalu Prešmentane citre v Velenju.

Bach na citrah

Zdaj poučuje mlade na Glasbeni šoli Laško-Radeče, julija pa je izšel tudi njen učbenik za prvi razred citer, ki ga je naslovila Citrarska mavrica. »Moj namen je bil, da bi čim bolj sistematično in na čim bolj preprost način uvedli glasbene in tehnične prvine v poučevanje tega inštrumenta. In z vajami pri mladih spodbujali ustvarjalnost ter smisel za muziciranje. Skratka, najmlajšim želim pouk citer prikazati na zanimiv, razumljiv in zabaven način,« pravi Brlečeva, ki je že dokazala, da se da nanje igrati različne glasbene zvrsti.

»Želim si, da se citer ne bi držal stereotip, da so primerne le za igranje ljudske glasbe. So tudi koncertni inštrument, jaz pa rada igram tako ljudske kot zahtevnejše skladbe. Z ekipo Igorja Pečolerja sem zato posnela dva videospota, za skladbo Johanna Sebastiana Bacha – Suita za violončelo št. 6 in za slovensko belokranjsko ljudsko Pastirče mlado. Pri slednji se mi je pridružil Peter Napret, ki je bil kar enajst let moj učitelj, še zdaj pa velikokrat nastopava skupaj, oba sva tudi člana Slovenskega citrarskega kvarteta,« še pove Brlečeva, ki 27. oktobra v Laškem pripravlja velik koncert z naslovom Večer narodnih in dalmatinskih melodij. Na njem bodo sodelovali številni gostje: kvintet Dori, Slovenski citrarski kvartet, skupina učiteljev Glasbene šole Laško-Radeče, sopranistka Željka Predojević Korošec, violončelist Aleksandar Kuzmanovski ter violinist in citrar Peter Napret. »Skoraj vseskozi bom na odru,« še razkriva Janja Brlec, ki je kot solistka sodelovala v različnih komornih sestavih tudi na mednarodnih festivalih pa tudi z Manco Izmajlovo, Janezom Trilerjem (članom Slovenskega okteta), ansamblom Franca Žerdonerja in mnogo drugimi.