Chorchypova vrnitev: po desetih letih na odru s Kocko

Fantje iz nekoč zelo priljubljene hip hop skupine Kocka so se vrnili na oder. Po kar desetih letih so se znova zbrali na jeseniškem Festeevalu in dokazali, da znajo poskrbeti za odlično vzdušje in fantastično energijo. Denis Porčič - Chorchyp nam je zaupal, da se fantje pogovarjajo, da bi izdali še kakšno pesem, a je zadeva še v zraku. »Malce drugače razmišljamo zdaj, ko smo starejši,« pravi Denis in dodaja: »Bilo je veliko mlajših, ki niso vedeli točno, za kaj gre, pa tudi tistih iz naše generacije, ki so poznali besedila. V očeh se jim je videlo, da jim 'dogaja'. No, to je nekaj neopisljivega,« ne skriva navdušenja nad še bolj navdušenimi oboževalci, ki si želijo, da bi se skupina čisto zares vrnila na odre. Sicer pa Denis pravi, da tudi sam pripravlja album, ki ga je izdal pred nekaj leti, a ga nikoli ni predstavil javnosti.



»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«