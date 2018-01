Challe Salle: Bilo je kot na vlaku smrti

Saša Petrović, ki ga poznamo pod imenom Challe Salle, je posnel nov videospot z naslovom Gud vajb. O novem projektu je povedal, da gre za avtobiografsko pesem, ki ima globoko sporočilo. »Navdih sem črpal iz svojega življenja, ki je zelo podobno filmskemu scenariju. Imel sem kopico vzponov in padcev, kot na vlaku smrti, zato sem se veliko naučil in imam v pesmih tudi toliko povedati. Zdi se mi, da ljudje danes ob pestrem in hitrem življenjskem tempu včasih pozabljamo ceniti to, kar imamo, in stvari jemljemo kot samoumevne,« pravi Challe Salle.

18 ur

Videospot so posneli v manj kot enem dnevu. »To sta bila zame neverjetna izkušnja in doživetje, saj je snemanje trajalo samo 18 ur in sploh se nisem počutil, kot da dejansko nekaj delamo. Vse skupaj je potekalo v tako sproščenem vzdušju, kot da je navaden dan,« je povedal pevec, ki se je odločil, da v svojih pesmih ne bo več uporabljal kletvic. Dolga leta se že ukvarja s športom in podpira zdrav način življenja ter prehrane, poleg tega pa ne pije alkohola in ne kadi. »Zdravje in družina sta zame vedno na prvem mestu. Glasba in šport pa sta mi dala moč, ko mi je bilo najtežje, spremenila sta mi življenje na bolje in želim ljudi usmerjati v to smer. Vem, da imam velik vpliv na mlade, zato jih želim dodatno spodbuditi k večjemu zavedanju pomena njihovega zdravja.«

Novi načrti

Sicer pa je videospot šele prvi izmed nekaj projektov, ki bodo ugledali luč v tem letu. »Vse svoje moči in čas usmerjam samo v glasbo in vesel sem, da moje delo doživlja tako pozitivne odzive pri publiki. Hvaležen sem vsem, ki me poslušajo, spremljajo in podpirajo, ker brez njih ne bi bil, kjer sem. Vedno sem sanjal o tem, da bi lahko delal, kar imam rad, se s tem preživljal in tudi pozitivno vplival na ljudi,« je še dodal.