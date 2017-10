Cave je razprodan

Septembra se je na evropske koncertne odre vrnila postava Nick Cave & The Bad Seeds. Po uspešnem nastopanju po Avstraliji in Združenih državah ter novim albumom Skeleton Tree je glasbena postava videti kot prenovljena in še bolj udarna.



Ljubitelji njegove glasbe smo po tihem upali, da se bo koncert zaradi velikega zanimanja preselil na večje prizorišče.

Še več, Skeleton Tree se je zavihtel na vrhove lestvic in postal njihov najvišje uvrščeni album vseh časov. Ne preseneča, da je bil koncertni termin v ljubljanski Hali Tivoli, kjer se bodo ustavili 30. oktobra, hitro razprodan. Ljubitelji njegove glasbe smo po tihem upali, da se bo koncert zaradi velikega zanimanja preselil na večje prizorišče (Stožice), vendar so nam včeraj organizatorji sporočili, da se to ne bo zgodilo. Nick Cave bo Ljubljano obiskal z zasedbo, ki jo sestavljajo odlični glasbeniki: Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, George Vjestico in Larry Mullins.