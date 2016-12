Božični jerbas domačih viž

Na letošnjem božičnem koncertu Jerbas domačih, ki ga skupaj pripravljata Agencija Media butik in Občina Gorenja vas - Poljane, smo videli in slišali ansamble in godce, ki so nekaj posebnega zaradi inštrumentov, na katere igrajo, pa tudi glasov. Na citrah, na katere je igrala Klara Peternelj, je tudi letos najprej zazvenela zimzelena Cvetje v jeseni, zatem pa je 86-letni Janez Gartner, po domače Mežnarjev z Jarčjega Brda, ki je bil tudi najstarejši godec na odru, skupaj s sinom Janezom in vnukom Luko zaigral dve ljudski viži. Tudi člani zasedbe Od mostička do mostička so posebni in zgled dobrega sodelovanja med sosednjimi vasmi v Poljanski dolini. V svojem sestavu imajo škaf bas, ki ga v drugih narodno-zabavnih zasedbah ni mogoče videti, še manj pa slišati.



Dragocena dediščina



Med nastopajočimi so bili še člani Ansambla Odklop z Bukovega vrha pa člani Ansambla Vikend, znani po večglasnem petju in številnih festivalskih lovorikah. Tudi Mare in njenih ljudskih pevk so se mnogi razveselili, saj s seboj vedno prinesejo posebno energijo. Vselej zgovorna Mara ni skoparila s pohvalami organizatorjem, ker cenijo ljudsko pesem, ki je naša dediščina. S čisto drugega konca Slovenije, iz Bele krajine, je v Poljane prispel Ansambel Tonija Verderberja, znan po belokranjskem melosu in zvenu tamburic. Nastopili so tudi Štedientje, znani po izvirnosti in zanimivih priredbah, za vrhunec večera pa so poskrbeli legendarni Fantje z vseh vetrov, ki so v Poljanah nastopili prvič v svoji dolgoletni karieri.



Njihove viže z naslovom Vzemi si čas, Sosed, dober dan, Ne pozabi domovine, Zadnji poletni dan, Te domače viže in druge pozna staro in mlado, zato so jih z njimi peli kar vsi obiskovalci v dvorani. A ne le domače viže, tudi narečje je na Jerbasu domačih tisto, ki mu mnogi z zanimanjem prisluhnejo. Vezni tekst v poljanskem narečju je znova spisala Tončka Oblak, njene besede pa sta na odru spretno obračala birt Jernej Andreuzzi in Janez Čadež, ki je prišel k njemu na kozarček rdečega. Tega je bil deležen tudi župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, med gosti v dvorani pa je bila letos še avstrijska veleposlanica Sigrid Berka. »Že zdaj se veselim jubilejnega, desetega Jerbasa domačih prihodnje leto. Nekaj idej je že, najbolj pa sem vesel, da se na jerbasu vselej srečujejo srčni ljudje, ki spoštujejo slovensko pesem,« je misli ob koncu strnil Boštjan Avsec, direktor Agencije Media butik.