Bowiejevo in Cohenovo zadnje glasbeno pismo

Minulo leto je zaznamovala smrt številnih vrhunskih glasbenikov, od Davida Bowieja, Glenna Freya do Leonarda Cohena in Georgea Michaela. Kljub temu je bilo 2016. leto, ki je postreglo z veliko vrhunske glasbe. Posebej lahko omenimo albuma, ki sta ju tik pred smrtjo izdala Bowie in Cohen – Blackstar in You Want It Darker. Prva izdaja vinilne plošče Blackstar je hkrati najbolj dragocena plošča minulega leta, nekateri kosi so dosegali ceno tudi po več sto evrov. Seveda gre predvsem za Bowiejevo poslovilno ploščo, ki ji je avtorjeva smrt tik po uradnem izidu za popotnico dala kultni status. Nekaj podobnega bi lahko trdili za Cohenov štirinajsti studijski album. Hkrati velja opozoriti na druge prav tako vrhunske in prepričljive izdaje: Post Pop Depresion – Iggy Pop, Skeleton Tree – Nick Cave & The Bad Seeds, Stranger To Stranger – Paul Simon, A Moon Shape Pool – Radiohead, Blue & Lonesome – Rolling Stones, Fallen Angels – Bob Dylan, The Getaway – Red Hot Chilly Peppers, We Got It from Here... Thank You 4 Your Service – A Tribe Called Quest in Loud Healer – Jeff Beck, če naštejemo izdaje najbolj znanih glasbenikov. Na ta seznam moramo nujno oddati izjemno PJ Harvey z odličnim albumom The Hope Six Demolition Project, Daniela Lanoisa z inovativnim Goodbye To Language, neuklonljivo in neumorno Lucindo Williams z zadnjim albumom The Ghost Of Highway 20 in skupino Wilco s ploščo Wilco Schmilco.

