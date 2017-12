Boben menjal za uniformo

OD BOBNARJA DO IGRALCA

Eden najboljših slovenskih baskitaristov Anže Langus, umetniško Dagi, je zaigral ob številnih domačih zvezdnikih. Trenutno je član spremljevalnega benda Jana Plestenjaka, zdaj ko se je 'šef' za eno leto poslovil od odrov, pa se je glasbenik znašel po svoje. Ponudila se mu je odlična priložnost, da se preizkusi v igralskih vodah in prevzame vlogo policista v priljubljeni nanizanki Reka ljubezni. »Po novem bom B. Grabnar in mi je v veliko čast, da sem na prvi snemalni dan lahko stal v istem kadru z velikimi igralci, kot je Branko Šturbej,« je delil občutke nove izkušnje in se s kančkom samoironije zahvalil režiserju: »Hvala tudi Nejcu Levstiku, da je v meni prepoznal moj neverjetni talent.«

