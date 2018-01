Blagor hiši, kjer pesem se sliši

Ansambel Stanka Fajsa je med množico lahko prepoznati predvsem zato, ker fantje in dekle iz zasedbe, ki prihaja iz Podplata in okolice Rogaške Slatine, igrajo tudi na – čembalo. Ta v narodno-zabavni glasbi ni običajen, a se zaradi mehkega prepoznavnega zvoka lepo poda k inštrumentalnemu triu in ubranemu petju. Še zlasti lepo pa čembalo zveni v valčku z naslovom Tam, kjer pesem je doma, za katerega je glasbo napisal sam vodja ansambla Stanko Fajs, besedilo pa Martin Druškovič. Skladb je na albumu 12, večinoma se izmenjujejo polke in valčki. A sta ob njih tudi dve priredbi: zimzeleni valček Prinesi mi rože, ki ga v originalu poje Stanka Kovačič, in legendarna inštrumentalna polka Jožeta Burnika z naslovom Dobro jutro, preostale skladbe pa so avtorske.

Pod večino melodij se je podpisal Stanko Fajs. Kot soavtorji so pri nastajanju skladb sodelovali še Boris Roškar, Toni Gaberšek, Vera Šolinc, Jože Burnik, Gregor Strniša, Boris Kovačič, Fanika Požek in Martin Druškovič. Naslovno skladbo Tam, kjer pesem je doma so člani posneli s Fajsovo družino. Žena Jožica Fajs poje, na cimbale igra Dani Kolarič, kitaro igra Rok Murn, kontrabas pa Ivan Murn. »Naša družina je kar številna, saj imam tri sestre, in sicer Marijo, Jožico in Marto, pa brata Frančka, pri petju sta se pridružila moja žena Jožica ter najin sin Tomaž,« našteva Stanko Fajs. Pravi, da mu je skladba Tam, kjer se pesem sliši prirasla k srcu predvsem zaradi znane ljudske modrosti, ki še velja in jo je slišati tudi v besedilu: Blagor hiši, kjer se pesem sliši.

Pesem pa se pri Fajsovih sliši že dolgo, saj je pelo že več generacij. »Lahko bi rekli, da pojemo že od Napoleonovih časov in je zato pogosto veselo. Sploh kadar se naša družina zbere ob domačem ognjišču,« še pove Stanko Fajs, ki z družino pogosto poje na različnih prireditvah v bližnji in daljni okolici, povsod, kamor jih povabijo. Udeležili pa so se tudi tradicionalne prireditve Družina poje v Andražu nad Polzelo.