Blagne brez zavor: Da ti dolga leta tiček tvoj po gnezdih ženskih še opleta

Abraham je zagotovo mejnik posebne vrste za vsakega človeka. Četudi morda kdaj privilegirani ali drugačni v kateri drugi stvari, mu ne uidejo niti znani.



Ulovi tudi njih, pa naj se ga še tako otepajo ali se pred njim skrivajo. Gospoda, ki prinese pol stoletja, je te dni srečal tudi Fredi Miler. Kolikor nam je znano, se pred njim ni skrival in ga je proslavil v krogu družine in prijateljev. Vseh iz takšnega ali drugačnega razloga sicer ni bilo poleg, a so mu kljub temu voščili priložnosti primerno.



Med tistimi, ki so si slavljenca malce hudomušno privoščili ob tem enkratnem mejniku, je tudi Hajni Blagne. S Fredijem se sicer ne videvata ravno pogosto, se pa večkrat slišita po telefonu in si dopisujeta prek elektronske pošte in facebooka. Hajni mu je tako voščilo ob vstopu v novo življenjsko poglavje poslal kar v obliki videovoščilnice. V gorenjskem narečju mu je zaželel: »A s' ga vidu, stari moj? Tud ti si končno prišel v tista zlata, lepa, srednja leta, Abrahamova. Kaj naj ti zaželim ob tej priliki? No, rec'va naslednje. Da ti še na mnoga zdrava in srečna leta tiček tvoj po gnezdih ženskih še opleta. Na zdravje, Fredi!« Posnetek so predvajali na Fredijevem praznovanju.



Sicer pa Hajni pravi, da Fredi razume šalo in da ne bo zameril, bo pa pač moral požreti kakšno na svoj petdesetletni račun, saj brez tega ob takšnih dogodkih nikakor ne gre. Pa tudi sicer je vsakdo enkrat na vrsti, tokrat je to Fredi. Ta ima o njem sicer dobro mnenje: »Trudi se po svojih močeh in rad ima glasbo, to je eden od razlogov, da se razumeva,« pravi svežepečeni abrahamovec.

