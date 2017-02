Ansambli se že prijavljajo na festivale

Nastop na glasbenem festivalu je za marsikateri ansambel najhitrejša in najcenejša promocija. Še posebno za ansamble, ki si šele utirajo pot med poslušalce in na glasbeno sceno. Za že uveljavljene pa je to preizkus, ali še vedno ustvarjajo všečno glasbo. Ne nazadnje večino festivalov posnameta tudi radio in televizija, organizatorji poskrbijo za izid festivalske zgoščenke, pozornost medijev je velika, saj se na njih zbere večje število izvajalcev, ki jih lahko spoznamo tudi v drugačni luči, ne le na odru. Najboljši ansambli so vselej nagrajeni, večina ansamblov, ki so danes uspešni in prepoznavni, pa je začela svojo pot prav na katerem od festivalov, ki jih je v Sloveniji precej.



Letošnjo sezono bo odprl 22. festival Slovenska polka in valček, ki je hkrati tudi najpomembnejši in najbolj zaželen med ansambli. Ta bo 7. aprila v športni dvorani v Podčetrtku. Sledil bo 17. festival Večer slovenskih viž v narečju, ki bo 9. junija v atriju Loškega gradu v Škofji Loki. Prav tako junija, in sicer 17., bo na gradu Vurberk že 26. festival narodno-zabavne glasbe vokalno-instrumentalnih skupin z diatonično harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem. Od 7. do 9. julija se bo v Italiji odvijal 47. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan, 18. avgusta bo 42. festival Graška Gora poje in igra, 1. septembra pa 38. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Festival, ki je prav tako zanimiv za ansamble, res pa ga ne posname RTV, je tudi festival za veliko nagrado Savinjske doline, ki se vsako leto konec junija odvija v Mariji Reki.



Že uveljavljenim festivalom se letos pridružuje še en nov, ki se bo maja odvijal v Oplotnici. In glede na to, da je ansamblov veliko, ni dvoma, da se ne bi prijel. Domače viže bodo pod Pohorjem odmevale v nedeljo, 21. maja, ob 14. uri na grajskem dvorišču v Oplotnici. Petčlanska strokovna komisija bo na razpisu izbrala največ 12 ansamblov, vsak pa se bo predstavil z dvema skladbama, eno lastno tekmovalno skladbo – polko ali valčkom, ki še ni bila javno predvajana, in drugo, ki jo bo določil žreb glede na prvo prijavljeno skladbo. Če bo torej imel ansambel kot tekmovalno skladbo prijavljeno polko, bo žreb izbral valček in obratno. Z žrebom določeno obvezno skladbo bo moral nato vsak odigrati po lastni zamisli. Obvezne skladbe bo komisija prilagodila tudi zasedbi – ali bo trio ali kvintet. Skratka, priložnosti za izvajalce, da se predstavijo širši javnosti, bo tudi letos dovolj. Spomnimo, da so lani na festivalu Slovenska polka in valček najlepši valček zaigrali člani ansambla Naveza, najlepšo polko pa Veseli Dolenjci.

