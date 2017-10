Ansambli iščejo nove pevce

Skupina Harmonk'N'Roll praznuje 10-letnico obstoja. Da bi prvi okrogli jubilej dostojno obeležili, so na Dolskem pri Ljubljani pripravili velik žur. Kljub slabemu vremenu so njihovi prijatelji, podporniki in drugi obiskovalci napolnili šotor in uživali ob njihovi glasbi in glasbi gostov, tria Utrip ter Dejana Vunjaka z bendom Brendijeve barabe. »Ker smo v zadnjem času slišali vse preveč zgodb o lačnih otrocih, smo se tudi mi odločili za dobrodelno noto. Vstopnine ni bilo, namesto tega smo obiskovalce nagovarjali, da oddajo prostovoljne prispevke v za to pripravljeno škatlo. Na koncu se je zbral kar soliden znesek, ki smo ga namenili Anini zvezdici,« nam pove kitarist skupine Damijan Oblak. In doda, da so tako Harmonk'n'Roll s tem tudi simbolično zakorakali v novo obdobje, saj so se skupini v zadnjem letu pridružili kar trije novi člani. Sami malce pesniško pravijo, da je bend dobil svež veter v svoja jadra, saj mislijo in delajo zelo resno in ambiciozno. Za poslušalce so posneli dve novi avtorski skladbi, ena je Pokazal sem ti luno, druga Ostao sam sam, v kratkem pa načrtujejo izid še tretje. Malo nenavadno pa je, da so eno posneli v hrvaškem jeziku, a pravijo, da je besedilo nastalo spontano in ker je bilo vsem všeč, so sklenili, da takšno tudi ostane. Zato je tudi niso prevajali. O tem, kakšne bodo njihove skladbe, fantje ne razkrivajo, obljubljajo pa, da harmonika ne ostaja zgolj v imenu skupine, pač pa tudi v glasbi. Fantje se zelo dobro zavedajo, da je na veselicah in drugih zabavah harmonika tista, ki poslušalce najbolj razvname, čeprav si ne smemo delati utvar, da ni podobno s številnimi slovenskimi, pa tudi uspešnicami iz naše nekdanje skupne države. Pač za vsak okus nekaj. »Glavno je, da damo na vsakem nastopu, tako kot so to nedavno dokazali naši košarkarji, vse od sebe in dobro voljo znamo prenesti tudi med poslušalce,« še pravi Oblak, ob katerem so še pevec in ritem kitarist Nejc Fabjan, ki je menda pravi magnet za dekleta, pa bas kitarist Boštjan Kokalj, meh harmonike raztegne Matej Brodarič, ki obvlada tudi klaviature, te pa igra tudi Matej Zore.

Kar nekaj ansamblov išče nove člane, ker nekaterim vseh obveznosti ne uspe več usklajevati. Najbolj je mnoge presenetila novica, da ansambel Nemir po petih letih zapušča odličen pevec Dejan Potočnik, edini Štajerec med Dolenjci, ki je po potrebi sedel tudi za bobne. Zato fantje že iščejo nekoga, ki bo lahko Dejana dostojno nadomestil, pogoj pa je, poleg dobrega glasu in izkušenj z javnim nastopanjem ter petjem narodno-zabavnih skladb, tudi igranje vsaj enega inštrumenta. Spomnimo, Dejan je tudi tisti, ki je osvojil srce Severine. No, da ne bo pomote – Severine Kovačič s Štajerske, ki ima enako ime kot slavna hrvaška pevka. Zaradi preštevilnih obveznosti in novih ciljev ansambel Lun'ca prav tako zapušča pevec Žiga Deršek, ki je avtor mnogih skladb. V ansamblu pravijo, da to zanje ne pomeni konec, temveč začetek nove poti, takoj ko bodo našli nadomestilo za Žigo, pevca, ki obvlada prvi ali drugi tenor. Žiga se je že pred meseci pridružil eni od radijskih ekip, kjer so ga zasuli z delom, a pravi, da se glasbi ne bo povsem odpovedal. Po dolgih skupnih letih na odru pa se od ansambla Erazem poslavlja pevec Boštjan Pirjevec, zato Erazmi prav tako iščejo novega vokalista, ki je pripravljen na resno delo. Nekaj kilometrine in poznavanje klaviatur ali kakšnega drugega instrumenta je lahko le dodatni plus za novega člana, ki se vidi med njimi.

