Andre prvič v Sloveniji, žena je bila že večkrat

Ne skrivam svoje zasebnosti, ker sem samo človek kot vsak drug. Življenje pozna vzpone in padce in se ne ozira na to, ali gre za slavnega človeka ali navadnega smrtnika,« je povedal sloviti kralj valčka, violinski virtuoz Andre Rieu. In tega, kar pravi, se tudi drži: svetovno priljubljeni zvezdnik je namreč o sebi razkril že marsikatero podrobnost, ki bi jo večina znanih zamolčala.



V pogovoru za Slovenske novice je med drugim povedal, da je pred leti kljub uspehom in denarju, ki ga je zaslužil, skoraj bankrotiral. »Zakaj bi skrival? Seveda so stvari, ki jih ne delim z vsem svetom. Moj sin Marc to lepo opiše z besedami, da sem kot odprta knjiga, a nekatere strani so zalepljene. Prepričan sem, da je glede nekaterih stvari bolje biti iskren, tudi če niso lahke. Ljudje namreč začno hitro ugibati in šepetati, pojavijo se govorice in opravljanja in potem nikoli ni konca. V takšnih primerih jih je težko ali nemogoče prepričati, da je resnica popolnoma drugačna. Zato je bolje biti odprt in iskren, kolikor se da. Ljudje to, vsaj po mojih izkušnjah, cenijo,« pravi.

