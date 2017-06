Anabel: Tisti, ki so glasni prek spleta, so v živo strahopetci

Kako se začne vaše jutro?



Vsako jutro se začne ob kavi in glasbi. Ko se zbudim, si prižgem radio in med urejanjem spijem skodelico kave. Brez tega ne gre. Nato se oblečem in odpravim v šolo.



O čem v zadnjem času pogosto premišljujete?



O tem, kako mi je uspelo prepričati kar 45 odstotkov glasovalcev, da so oddali glas zame. To ni majhen odstotek, zato sem hvaležna za vsak glas.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Jokala sem ob zmagi na festivalu. To so bile solze sreče, saj je bila zmaga nepričakovana. Želela sem se le predstaviti slovenski javnosti in izkoristiti to odlično priložnost, ki mi jo je kot mladi in sveži ustvarjalki ponudila nacionalna televizija.



Ste imeli kdaj težave z oboževalci?



V zadnjih dneh mi veliko fantov piše na mojo uradno facebook stran. Večina se je očitno našla v moji skladbi. Sprašujejo, ali bi šla z njimi na kavo.



Ste kdaj prejeli nespodobno povabilo in kako ste se odzvali nanj?



Tudi nespodobnih povabil je na družabnih omrežjih kar nekaj. Največkrat se ne zmenim zanje. Tisti, ki so glasni prek spleta, so običajno v živo strahopetci. Prepričana sem, da v resnici ne bi bili tako glasni.



Kateri je vaš največji življenjski dosežek?



Vsekakor prva odskočna deska – zmaga na festivalu Poprock. Upam, da bo takšnih zmag v moji karieri še veliko.



Ste se že nasmejali kakšnem traču o sebi?



Čakam na kakšen dober trač. Sem novinka … Novinarji in slovenska javnost me šele spoznavajo.



Brez česa si ne morete predstavljati življenja?



Vsekakor sta to glasba in kava. Glasbo obožujem. Vsak dan sem obdana z njo in vesela sem, da jo lahko tudi ustvarjam. Moja druga največja ljubezen pa je kava, brez katere ne morem začeti dneva. Domača je najboljša!



Katera je bila najbolj neprijetna situacija v vašem življenju?



Večkrat se mi zgodi, da grem v trgovino po neko stvar in pridem na blagajno, kjer prodajalka pove čisto drugačno ceno, kot je bila na policah. Običajno to stvar vseeno kupim, ker mi je neprijetno reči ne. Pozneje pa se grizem, da sem to storila.



Kateri je vaš najljubši spomin iz otroštva?



Imam brata Tilna, ki je moj dvojček. Skupaj sva ušpičila že marsikatero neumnost. Vsekakor sva bila v otroštvu nenehno skupaj. Pogrešam brezskrbne dni, ko ni bilo obveznosti in sem lahko doma ves dan gledala risanke.



Kako se zaključi vaš dan?



Moj dan se zavleče kar pozno v noč … Vse je odvisno od dneva in obveznosti. Običajno se učim dokaj pozno. Hvala bogu, da me drži pokonci velik odmerek kave. Čez vikende pa se zvečer rada zaprem v sobo, kjer igram na ukulele in ustvarjam glasbo, melodije, besedila.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«