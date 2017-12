Ana Praznik: Ves čas je treba biti glasen

Ob kateri uri vas zjutraj zbudi budilka?

Moja budilka je že več kot eno leto hčerka, ki je, moram reči, kar zaspanka. Zbuja se med sedmo in osmo. Druge mamice mi pravijo, da je to pravi luksuz, zato se ne pritožujem.

O čem zadnje čase pogosto premišljujete?

Pogosto razmišljam o tem, da bi bilo fino malo bolj migati, da ni dovolj samo občasni tek ali hitra hoja po stopnicah. Trenutno se vedno zatakne pri organiziranju časa. Na tem moram očitno še delati.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Jokala sem ob gledanju naših košarkarjev, ki so osvojili zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Tam so me res prevzela čustva. Sploh kasneje, ko so prišli domov in so govorili o svojih čustvih, kako srečni so in povezani, da so kot bratje. To je bilo res čutiti in tudi mene so prevzela čustva.



Katere tri stvari so vedno v vaši torbici?

Denarnica, telefon in vazelin.



Kateri je vaš največji dosežek v življenju?

Iz dneva v dan si želim postati boljši človek. To je življenjski projekt, ki se nikoli ne konča, vedno je kaj za izboljšati. Sicer pa sem ponosna na marsikatero stvar, ki sem jo dosegla v življenju.



Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?

Uf, ne spomnim se. Verjetno, ko mi je hčerka kaj govorila in me je pustila brez besed. To se zadnje čase pogosto dogaja.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?

Ne prebiram tračev o sebi, tako da sploh ne vem, kaj se trača o meni.



Kaj je najdražja stvar, ki ste si jo privoščili v tem letu?

Ne zapravljam kot velika živina, ker to nisem. Dopust je bil letos najdražja stvar, ki smo si jo privoščili kot družina.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Z nevidnostjo ne bomo ničesar spremenili, zato je ves čas treba biti glasen, opozarjati na nepravilnosti, povedati svoje mnenje, razmišljati s svojo glavo, delati kot ekipa in stopiti skupaj. Samo tako bomo kaj spremenili.



Katera je bila najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli?

Spomnim se, da mi je bilo precej nerodno, ko sem ob avtocesti točila gorivo in pozabila PIN-kodo, v denarnici pa nisem imela denarja. Res neprijetna situacija, ampak precej življenjska. Saj ne veš, kaj storiti, dokler se enkrat ne znajdeš v taki situaciji. Na srečo so bili zelo prijazni in sem se lahko odpeljala, denar pa kasneje nakazala.



Katere jedi ne bi nikoli poskusili in zakaj?

Ob polžih me kar zmrazi, tako da jih zagotovo ne bi poskusila.



Katera jed je vaša specialiteta?

Ne vem, nisem masterchefovsko samozavestna, da bi rekla, da kakšno jed pa res dobro naredim. Rada kuham in po navadi skuham kaj iz ostankov ali pa kar pač hladilnik ponuja. Dokler se ne pritožujejo, si mislim, da je okej.



Ste na kaj alergični?

Ja. Alergična sem na nepravičnost!

