Aljoša in Sandra zibata

Trobentač Ognjenih muzikantov Aljoša Jurkošek je prvi od petih članov asnambla, ki se je pred dobrim mesecem razveselil rojstva sina, ki mu ga je povila njegova Sandra Feketija, sicer znana tudi kot članica Perpetuum Jazzile. Kako zelo se je ta dogodek dotaknil vseh, so dokazali z nežnim valčkom, ki so ga naslovili Čudež življenja. Melodijo in aranžma zanj je napisal očka Aljoša, besedilo pa mu je tri dni po rojstvu sina poklonil Damjan Pasarič. Gre za res čustven valček, v katerem govorijo o željah, strahovih, radostih in tudi pasteh, ki jih drobnemu bitju prinaša življenje. Oče pa otroku obljubi, da mu bo stal ob strani vse življenje. Za valček so fantje z Videoprodukcijo Narodnjak na območju celjskega Starega gradu in mestnega parka ter v okolici vrtca Lipa v Štorah že posneli tudi videospot. V njem imata glavno vlogo pisec besedila Damjan z ženo Tanjo in njuna nečaka.

